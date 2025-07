Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président sud-africain Cyril Ramaphosa

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Rio de Janeiro le 6 juillet après-midi (heure locale), en marge du sommet élargi des BRICS.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait l'Afrique du Sud comme un partenaire majeur en Afrique, qu'il appréciait hautement la position et le prestige de l'Afrique du Sud sur la scène internationale et régionale, notamment sa présidence du Groupe des 20 principales économies développées et émergentes (G20) en 2025, et qu'il souhaitait promouvoir davantage le partenariat pour la coopération et le développement entre le Vietnam et l'Afrique du Sud.

Il a déclaré que le Vietnam et l'Afrique du Sud avaient encore beaucoup à faire pour se compléter et approfondir leur coopération globale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et de la formation, du tourisme et des échanges interpersonnels, créant ainsi une dynamique pour propulser leurs relations vers de nouveaux sommets.

Il a remercié l'Afrique du Sud d'avoir invité de hauts dirigeants vietnamiens à participer au sommet du G20 et a respectueusement invité le président sud-africain à se rendre prochainement au Vietnam.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a transmis ses salutations au secrétaire général To Lam et aux dirigeants vietnamiens, soulignant l'importance de l'entretien téléphonique avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm en avril dernier, qui a contribué à approfondir les relations entre les deux Partis et les deux pays.

Le dirigeant sud-africain a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et a affirmé que l'Afrique du Sud attachait une grande importance à leur amitié traditionnelle, avant d’exprimer son souhait de se rendre prochainement au Vietnam en 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) rencontre le président suld-africain Cyril Ramaphosa. Photo: VNA

Les deux parties ont discuté des principales orientations pour le développement de leurs relations et ont convenu d'étudier et de signer conjointement des accords et des cadres juridiques pour promouvoir la coopération économique, renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la défense et de la sécurité, et étudier la possibilité d'élargir la coopération à d'autres domaines potentiels tels que l'énergie, l'exploitation minière, l'utilisation durable des ressources, le développement des infrastructures et la réponse au changement climatique.

A cette occasion, les deux dirigeants ont discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun, affirmant leur engagement commun à promouvoir le multilatéralisme, à respecter le droit international et à promouvoir la coopération Sud-Sud. -VNA/VI