Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président roumain

Dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, dans l'après-midi du 22 janvier (heure locale), à Bucarest, le président roumain, Klaus Iohannis.

le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président roumain, Klaus Iohannis. Photo: VNA

Le président roumain a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique, affirmant que la Roumanie considérait toujours le Vietnam comme son partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et souhaitait développer sa coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam souhaitait toujours renforcer les relations avec ses amis traditionnels en Europe centrale et orientale, dont la Roumanie était un partenaire prioritaire.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, de poursuivre les mécanismes de coopération économique disponibles, d’encourager les entreprises roumaines à promouvoir les investissements au Vietnam, notamment dans des domaines tels que les technologies de l'information, le raffinage pétrochimique, la transformation alimentaire, les énergies renouvelables...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président roumain Klaus Iohannis ont convenu que les deux pays continueraient à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, à se coordonner étroitement pour répondre aux défis mondiaux et contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans le monde. Ils ont souligné que tous les différends et conflits devraient être résolus par des moyens pacifiques, sans recourir à la force ni menacer de recourir à la force, conformément au droit international.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la Roumanie pour son soutien à la communauté vietnamienne sur son sol, espérant que la communauté vietnamienne continuerait à bénéficier de conditions favorables pour stabiliser la vie et s'intégrer de plus en plus profondément dans la société d'accueil, apportant de nombreuses contributions positives au développement socio-économique de la Roumanie ainsi qu’à la bonne amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Roumanie.-VNA/VI