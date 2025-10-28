Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président philippin et son homologue thaïlandais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré séparément le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, le 27 octobre après-midi, en marge du 47e sommet de l'ASEAN en Malaisie.



Lors de sa rencontre avec le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pham Minh Chinh a félicité les Philippines pour leur accession à la présidence de l'ASEAN en 2026 et a salué les récentes avancées socio-économiques du pays, notamment la mise en œuvre du programme « Construire mieux, plus » (Build Better More), le maintien de la croissance économique, la maîtrise de l'inflation et la création d'emplois.



Le président philippin a affirmé que le Vietnam restait l'un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est. Il a exprimé l'espoir que les deux pays maintiennent une étroite coordination afin de faire progresser le partenariat stratégique Vietnam-Philippines dans tous les domaines, de la politique et de l'économie à la défense, à la sécurité et à la coopération au sein des forums multilatéraux, à l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2026.



Les deux dirigeants ont noté avec satisfaction l'évolution positive des relations bilatérales, notamment depuis la visite d'État du président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. au Vietnam en janvier 2024. Ils ont convenu de collaborer étroitement à l'élaboration d'un programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat au cours de la nouvelle période.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux, de promouvoir la coopération par le biais du Parti et du Parlement, et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes bilatéraux. Il a également proposé que les deux parties exploitent des domaines de coopération potentiels tels que la transformation numérique, les technologies agroalimentaires, l'agriculture de haute technologie et les infrastructures ; qu'elles explorent une coopération dans les chaînes d'approvisionnement en s'appuyant sur les atouts de chaque pays, notamment en développant un écosystème régional ASEAN pour la production de véhicules électriques et de batteries et qu'elles renforcent la coopération commerciale du riz en vue de la signature d'un accord à long terme visant à garantir la sécurité alimentaire.



Le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a salué les efforts du Vietnam pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), affirmant que les Philippines coordonneraient et assisteraient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités de prévention de la pêche INN et soutiendraient les efforts visant à lever le « carton jaune » de l'Europe.



Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération et de maintenir la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN , de promouvoir le rôle central de l'ASEAN dans le traitement des questions régionales et internationales, notamment la gestion et l'utilisation durables des ressources en eau du Mékong ; et de garantir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Ils ont également réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d'œuvrer à la conclusion rapide d'un Code de conduite (COC) dans ces eaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et on homologue thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec son homologue thaïlandais, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté ses plus sincères condoléances suite au décès de Sa Majesté la Reine Mère Sirikit et a exprimé sa gratitude à la Thaïlande pour son rôle continu en tant que premier partenaire commercial du Vietnam et deuxième investisseur au sein de l'ASEAN.



Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires clés de la Thaïlande en Asie du Sud-Est et a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec le Premier ministre Pham Minh Chinh afin de renforcer davantage la coopération globale entre les deux pays.



Les deux dirigeants se sont félicités du développement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande, notamment après l'élévation officielle des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en mai 2025. Ils ont convenu de collaborer étroitement pour élaborer un plan d'action pour la nouvelle période de coopération.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties œuvrent à porter le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux à 25 milliards de dollars de manière équilibrée, en facilitant un meilleur accès aux marchés et en levant les obstacles commerciaux. Il a également suggéré d'explorer la création de coentreprises pour contrôler les prix, conquérir de nouveaux marchés et renforcer la coopération mutuellement bénéfique, notamment en adoptant des technologies de pointe pour l'exploitation du pétrole, du gaz et du gaz naturel liquéfié.



Les deux Premiers ministres ont souligné l'importance de mettre en œuvre la stratégie des « Trois Connectivités » fondée sur le bénéfice mutuel, en mettant l'accent sur la connectivité de la chaîne d'approvisionnement, le développement des ressources humaines et les liens entre les transports et le tourisme. Ils ont convenu de créer prochainement un groupe de travail conjoint et d'élaborer un plan d'action pour mettre en œuvre cette stratégie.



Concernant la coopération en matière de sécurité, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l'importance de renforcer la coordination et le partage d'informations dans la lutte contre les organisations terroristes et réactionnaires, tout en veillant à ce qu'aucun individu ou organisation ne soit autorisé à utiliser le territoire d'un pays pour agir contre l'autre.

Les deux dirigeants ont également convenu de l’importance de maintenir la coopération, l’unité et la solidarité au sein de l’ASEAN ; de promouvoir le rôle central de l’ASEAN dans le traitement des questions internationales et régionales, notamment la gestion durable des ressources en eau du Mékong ; d’assurer la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale conformément au droit international, notamment la CNUDM de 1982 ; de mettre en œuvre pleinement et efficacement la DOC et d’œuvrer à l’adoption rapide d’un COC. - VNA/VI