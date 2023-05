Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président Joko Widodo

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président indonésien Joko Widodo peu après son arrivée, mardi 9 mai, à Labuan Bajo pour le 42e Sommet de l’ASEAN, affirmant que le Vietnam attache toujours de l’importance et souhaite promouvoir davantage le partenariat stratégique avec l’Indonésie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président indonésien Joko Widodo, à Labuan Bajo, en Indonésie, le 9 mai. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, du président Vo Van Thuong et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, au président Joko Widodo.

Rappelant les impressions de son premier voyage en Indonésie en tant que Premier ministre en 2021, il a remercié l’Indonésie pour son accueil chaleureux et s’est déclaré convaincu que le 42e Sommet de l’ASEAN marque un jalon dans le développement prospère de la ville de Labuan Bajo dans le futur.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le fort développement dans tous les domaines au cours des dernières années ; convenu de promouvoir davantage l’amitié traditionnelle étroite et de créer une force motrice pour porter le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie à une nouvelle hauteur.

Ils ont considéré que les relations entre les deux pays sont stratégiques, non seulement pour les deux pays mais aussi pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer l’échange de délégations et de contacts à tous les niveaux, de célébrer de manière pragmatique le 10e anniversaire du partenariat stratégique en 2023, de promouvoir efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, y compris le Comité de coopération bilatérale Vietnam-Indonésie et le Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique.

Ils ont convenu de mettre activement en œuvre les accords signés, dont le Programme d’action pour la période 2019-2023 pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie, et d’élaborer rapidement le Programme d’action pour la période 2024-2028, créant ainsi une base pour promouvoir une coopération intégrale et approfondie entre les deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a invité les deux deux pays à maintenir leur dynamique de croissance commerciale, en s’efforçant de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars ou plus avant 2028 et dans une direction plus équilibrée.

Il a demande à l’Indonésie de créer des conditions favorables pour l’accès des marchandises vietnamiennes au marché indonésien, de renforcer la coopération maritime, y compris le déploiement d’une hotline pour soutenir les activités de pêche et le partage d’informations sur l’application de la loi en mer.

Le président indonésien a hautement apprécié et soutenu les propositions de coopération du Premier ministre vietnamien, a affirmé que l’Indonésie attache toujours de l’importance et renforce davantage le partenariat stratégique avec le Vietnam.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer leur coopération dans de nouveaux domaines tels que la transition énergétique, la transformation numérique et les infrastructures.

Ils ont échangé leurs vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam continuera de coopérer et de soutenir l’Indonésie pour assumer avec succès le rôle de président de l’ASEAN 2023, contribuant au renforcement de la solidarité, de l’unité, de la résilience et de la centralité de l’ASEAN.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien au maintien de la solidarité, du rôle central et de la position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale ; à la mise œuvre pleine et entière de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à la finalisation rapide d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale effectif, efficace et conforme au droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son espoir que le président Joko Widodo effectuera au plus tôt à nouveau une visite au Vietnam. – VNA/VI