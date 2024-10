Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président du Conseil européen

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré jeudi 10 octobre à Vientiane, au Laos, le président du Conseil européen Charles Michel, à l'occasion des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et des sommets connexes.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement de plus en plus fort et approfondi des relations entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), notamment dans les domaines de la coopération économique, commerciale et des investissements, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) en 2020.

Ils ont convenu de continuer à élargir leurs liens correspondant au potentiel des deux parties, de promouvoir davantage les échanges et les contacts de haut niveau, d'éliminer les obstacles et les barrières au commerce et à l'investissement, et de coopérer efficacement dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, l'intelligence artificielle, l'innovation, la transition écologique et la lutte contre le changement climatique.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la coopération avec l'UE et ses États membres. Il a demandé à l'UE de continuer à encourager les États membres à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) et à lever bientôt le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) contre les produits halieutiques vietnamiens pour la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Il a également adressé ses sincères remerciements à l'UE pour avoir fourni une aide humanitaire d'une valeur de 650.000 euros, afin d'aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Pour sa part, le président du Conseil européen Charles Michel a souligné que le Vietnam est un partenaire important dans la mise en œuvre de la Stratégie de l'UE pour la région indo-pacifique. Il a affirmé que l'UE accélérerait la ratification de l'EVIPA, examinerait activement la levée du carton jaune sur la pêche INN, et continuerait à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre efficace du cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

A cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance du respect du droit international, de la Charte des Nations Unies, ainsi que de la coordination étroite dans les forums multilatéraux régionaux et mondiaux.

Charles Michel a exprimé le souhait de travailler avec le Vietnam et les pays membres de l'ASEAN pour approfondir le partenariat entre l'ASEAN et l'UE, affirmant son soutien à la position commune et au rôle central de l'ASEAN dans les questions régionales, notamment en Mer Orientale et au Myanmar.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, et de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune dans la région et dans le monde. -VNA/VI