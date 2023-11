Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le ministre turc du Commerce Omer Bolat

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 29 novembre à Ankara le ministre turc du Commerce, Omer Bolat.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre turc du Commerce, Omer Bolat. Photo: VNA





Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère turc du Commerce ainsi qu'au ministre Omer Bolat de continuer à collaborer avec les autres ministères et secteurs des deux pays pour promouvoir certaines mesures concrètes, telles que l'étude sur un lancement rapide des négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et la Turquie au moment opportun.



Pham Minh Chinh a également proposé d'organiser dès que possible la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Turquie à Ankara en 2024, de multiplier les activités de promotion du commerce et de l'investissement entre les entreprises et les localités des deux pays, de créer des conditions propices à l'accès des produits d'exportation compétitifs de l'un au marché de l'autre...

Pour sa part, le ministre Omer Bolat a affirmé que le Vietnam était un partenaire économique prioritaire de la Turquie dans la région Asie-Pacifique. Selon lui, de nombreuses entreprises turques s'intéressent au marché vietnamien, en particulier dans des domaines d'excellence de la Turquie, comme la construction, la production industrielle et de biens de consommation. Il a également informé le chef du gouvernement vietnamien du plan d'envoyer une délégation d'entreprises turques au Vietnam en 2024.



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse sont allés rendre hommage au feu président turc Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938) en son mausolée.