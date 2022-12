Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le Grand-Duc de Luxembourg Henri

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le l0 décembre (heure locale) au Palais grand-ducal le Grand-Duc de Luxembourg, Henri, dans le cadre de sa visite officielle au Luxembourg.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le Grand-Duc de Luxembourg, Henri. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération et souhaitait renforcer sa coopération intégrale avec le Luxembourg, membre fondateur de l'Union européenne (UE).



Le Grand-Duc a partagé sa bonne impression de sa visite au Vietnam il y a 10 ans et a exprimé son soutien à la volonté du gouvernement des deux pays de faire entrer leurs relations bilatérales dans une nouvelle période de développement.



Les deux parties se sont réjouies du développement de la coopération bilatérale, notamment en matière d'investissement, depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques il y a près de 50 ans.



Le Premier ministre Chinh a transmis une invitation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et du président Nguyen Xuan Phuc au Grand-Duc de Luxembourg à se rendre au Vietnam en 2023 à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Le Grand-Duc a exprimé son souhait de se rendre de nouveau au Vietnam pour constater les réalisations socio-économiques du Vietnam et approfondir davantage la coopération Luxembourg-Vietnam, tout d'abord dans la finance verte et l'éducation-formation.

Le chef du gouvernement vietnamien a partagé avec le Grand-Duc la volonté des deux gouvernements de promouvoir la coopération dans des domaines potentiels tels que la finance verte, les énergies renouvelables, la connectivité logistique et la formation rapide d'un partenariat stratégique sur la finance verte, dans le but d'optimiser les atouts du Luxembourg et aider le Vietnam à mettre en œuvre sa stratégie de croissance verte pour la période 2021-2030 et avec une vision à l'horizon 2050, et à tenir ses engagements en matière de changement climatique lors de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26).

Concernant l'économie-commerce, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la partie luxembourgeoise de faire pression pour la ratification rapide de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) par les autres membres de l'UE.



Le Vietnam espérait également recevoir le soutien du Luxembourg en matière de financement et de technologie lors de la transition et du développement des énergies renouvelables, et dans la mise en place d'un partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec le G7 et les partenaires internationaux sur la base de la garantie d'intérêts harmonieux de toutes les parties afin de répondre ensemble aux problèmes mondiaux, a-t-il déclaré.

Le Grand-Duc Henri a estimé le rôle du Vietnam dans la région et au sein de l’ASEAN. Il a fait part de sa préoccupation concernant le changement climatique dans le delta du Mékong et s'est également engagé à soutenir le Vietnam dans la réalisation des objectifs de croissance verte.

Il a déclaré encourager les entreprises luxembourgeoises à accroître leurs investissements au Vietnam dans des domaines tels que la transformation numérique, les énergies renouvelables et les infrastructures stratégiques. Il a également plaidé pour une coopération plus étroite dans les domaines de l'éducation-formation, de la culture, du sport et du tourisme, des échanges entre les deux peuples et surtout de l'octroi de davantage de bourses aux étudiants vietnamiens pour qu'ils reçoivent une éducation au Luxembourg.

Pham Minh Chinh a remercié le Grand-Duc pour son soutien et lui a suggéré de continuer à créer des conditions favorables à l'intégration de la communauté vietnamienne au Luxembourg dans le pays d'accueil.