Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la reine néerlandaise Maxima

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 12 décembre à La Haye des Pays-Bas la reine néerlandaise Maxima, exprimant son espoir que la famille royale et la reine continueront à soutenir les efforts visant à booster les relations entre les deux pays, et son aide financière et transfert technique au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la reine néerlandaise Maxima. Photo : VNA

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié bilatérale et aux relations multiformes.



Il s'est réjoui de constater que les deux pays mettent en œuvre efficacement le cadre de partenariat stratégique sur le changement climatique et l'agriculture durable, stimulent les investissements et le commerce, et élargissent la coopération dans des domaines potentiels pour le développement durable et les réponses aux défis mondiaux.



Pham Minh Chinh a également informé Maxima du résultat deson entretien avec son homologue néerlandais Mark Rutte.



Les deux parties ont convenu de promouvoir l'échange de délégations de haut niveau et de mettre en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale et de se coordonner pour organiser des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023, a-t-il indiqué.



Les deux pays mettent effectivement en œuvre l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA). Les Pays-Bas soutiennent la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et la suppression rapide la suppression par la Commission européenne de son avertissement « carton jaune » concernant la pêche INN contre les exportations de produits aquatiques du Vietnam.



Ils continueront également à mettre en œuvre efficacement le cadre du partenariat stratégique sur la réponse au changement climatique et la gestion de l'eau, le partenariat stratégique sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire.



Les deux parties ont réaffirmé l'assurance de la sécurité et de la liberté de navigation et d'aviation dans la région, le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.



Pour sa part, la reine Maxima s'est dite impressionnée par les réalisations positives du Vietnam en matière de développement socio-économique, en particulier dans sa mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).



Elle a fait l'éloge de la mise en œuvre par le Vietnam de la Stratégie nationale d'inclusion financière et a affirmé qu'en tant qu'avocate spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la finance inclusive pour le développement, elle continuera à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des ODD.



A cette occasion, Pham Minh Chinh a transmis l'invitation du président Nguyen Xuan Phuc au roi et à la reine des Pays-Bas à se rendre au Vietnam. La reine Maxima a accepté l'invitation avec plaisir et a souhaité avoir l'occasion de revenir bientôt au Vietnam.