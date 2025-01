Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Pologne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) rencontre la communauté vietnamienne en Pologne. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré jeudi soir 16 janvier (heure locale) le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Pologne, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays européen.

Rappelant l'histoire et la tradition des bonnes relations entre les deux pays, ainsi que les efforts déployés par l'ambassade et la communauté vietnamienne en Pologne pour entretenir ce lien, l'ambassadeur du Vietnam en Pologne Ha Hoang Hai a déclaré que la communauté vietnamienne en Pologne s'oriente toujours vers la patrie et contribue de manière significative au pays d'accueil et aux relations bilatérales.

Lors de la rencontre, les Vietnamiens d'outre-mer en Pologne ont exprimé leur espoir que le Parti et l'État continueront à fournir un plus grand soutien en permettant à davantage de personnes d'origine vietnamienne de recouvrer la citoyenneté vietnamienne, en délivrant des cartes d'identité aux Vietnamiens à l'étranger et en faisant du vietnamien une langue étrangère dans les écoles polonaises. Ils ont également appelé à organiser davantage d'événements culturels de grande envergure pour promouvoir l'image du Vietnam et de son peuple en Pologne, en exhortant le gouvernement polonais à reconnaître la communauté vietnamienne comme le 10e groupe ethnique minoritaire du pays européen et à établir des vols directs Vietnam-Pologne pour faciliter le commerce, le tourisme et les échanges interpersonnels, et à intensifier les efforts pour promouvoir une intégration plus profonde du Vietnam avec la Pologne et le monde dans des domaines tels que la science et la culture.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de visiter la Pologne, qui a pour mission et pour message de promouvoir le renforcement des relations bilatérales. Il a affirmé que, malgré le monde en mutation, les liens entre les deux pays et les deux peuples restent inébranlable et se développent de manière plus complète, approfondie et efficace.

Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde gratitude aux Vietnamiens d'outre-mer en Pologne pour leurs contributions à la construction de la patrie et au renforcement des relations entre les deux pays.

Abordant diverses propositions de la communauté vietnamienne, le chef du gouvernement a déclaré qu'il demanderait au ministère des Affaires étrangères (AE) et aux agences compétentes de revoir les réglementations liées à la nationalité. Il a également mis l'accent sur la coopération entre le ministère de l'Éducation et de la Formation, le ministère des AE, l'ambassade du Vietnam et les agences autorisées de Pologne pour promouvoir l'enseignement de la langue vietnamienne comme langue étrangère dans les écoles polonaises.

Il a exhorté le ministère des AE et le ministère des Finances à envisager d'augmenter le financement régulier des activités et des événements culturels de la communauté vietnamienne à l'étranger.

Pham Minh Chinh a déclaré que lors des rencontres avec le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre Donald Tusk, il a appelé à la reconnaissance de la communauté vietnamienne comme groupe ethnique minoritaire de Pologne, encourageant à la fois les Vietnamiens d'outre-mer et l'ambassade à poursuivre activement cette initiative. Il a révélé que les dirigeants polonais ont affirmé leur engagement à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam, assurant que la Pologne ne sera pas le dernier pays à le faire.

Le chef du gouvernement a également exhorté le ministère de la Sécurité publique et les parties concernées à résoudre les problèmes liés aux cartes d'identité.

En ce qui concerne la coopération économique, il a encouragé des discussions détaillées lors du forum d'affaires Vietnam-Pologne qui aura lieu le 18 janvier.

Il a chargé le ministère des Sciences et des Technologie d'étudier et de réviser les réglementations soutenant les projets de recherche scientifique, y compris ceux menés par des Vietnamiens d'outre-mer, afin de tirer parti des ressources intellectuelles pour le développement national.

Exprimant son enthousiasme particulier pour le renforcement de la coopération culturelle entre les deux nations, Pham Minh Chinh a demandé aux ministères de l'Éducation et de la Formation et au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de renforcer la collaboration avec les parties polonaises dans ce domaine, y compris les programmes d'octroi de bourses.

Il a ensuite demandé à l'ambassade de servir de passerelle pour connecter et renforcer les liens bilatéraux tout en maintenant des relations étroites avec la communauté vietnamienne, une partie indispensable de la nation.

A cette occasion, le Premier ministre a eu une conversation émouvante avec des Polonais qui ont maintenu des sentiments et des liens forts avec le Vietnam. -VNA/VI