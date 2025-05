Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Malaisie

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes à Kuala Lumpur, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré dimanche matin 25 mai le personnel de l'ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne en Malaisie.

Avant la rencontre, une minute de silence a été observée en hommage à l'ancien président Tran Duc Luong, dirigeant ayant grandement contribué à la défense et au développement du pays.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie Dinh Ngoc Linh, environ 40 000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement en Malaisie, principalement concentrés dans la partie ouest de la péninsule, y compris la capitale Kuala Lumpur, et dans des États comme Penang et Johor.

La communauté vietnamienne en Malaisie a émis le souhait que les autorités compétentes du Vietnam poursuivent les échanges avec la partie malaisienne afin de créer des conditions favorables permettant aux Vietnamiens en Malaisie de travailler, vivre, étudier et exercer leurs activités dans de bonnes conditions, tout en bénéficiant de certains droits similaires à ceux des citoyens malaisiens. Elle a également proposé de renforcer les liens entre entreprises et étudiants, de promouvoir les échanges culturels et de créer un centre d'enseignement du vietnamien en Malaisie.

S'exprimant lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis ses salutations chaleureuses à la communauté vietnamienne et salué les efforts des associations et entreprises vietnamiennes pour leur rôle actif dans le soutien et la protection des droits légitimes des compatriotes.

Il a informé les Vietnamiens d'outre-mer des relations entre le Vietnam et la Malaisie, ainsi que des réalisations exceptionnelles dans le développement socio-économique du pays et des activités dynamiques des affaires étrangères des dirigeants du Parti et de l'État.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse rencontre la communauté des Vietnamiens en Malaisie. Photo: VNA

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Parti, l'État et le gouvernement accordent toujours une attention particulière à la communauté vietnamienne d'outre-mer en général et à celle vietnamienne en Malaisie en particulier, car elle constitue une partie inséparable et une ressource précieuse de la nation. Il a réitéré les politiques visant à garantir leur statut juridique, à favoriser leur intégration et à encourager leur contribution à l'édification et à la défense du pays.

Le Premier ministre a félicité l'ambassade du Vietnam en Malaisie pour ses efforts et a appelé la communauté vietnamienne dans ce pays à respecter la législation locale, à préserver la langue et la culture vietnamiennes, et à continuer de jouer le rôle de passerelle solide dans les relations d'amitié entre les deux pays.

Il a promis de soumettre aux autorités malaisiennes les propositions de la communauté afin d'améliorer ses conditions de vie et de travail. -VNA/VI