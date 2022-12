Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des Vietnamiens d'outre-mer au Luxembourg

Dans le cadre de son voyage d'affaires au Grand-Duché de Luxembourg, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 10 décembre (heure locale), la communauté vietnamienne au Luxembourg.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontré la communauté vietnamienne au Luxembourg. Photo : VNA

Les Vietnamiens ont exprimé leurs émotions et remercié les dirigeants du Parti et de l'Etat pour l'attention qu'ils portent à la communauté vietnamienne à l’étranger, y compris les Vietnamiens au Luxembourg. Ils ont exprimé leur joie devant les grandes réalisations du pays, notamment dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et dans le redressement et le développement socio-économiques.

Certaines personnes ont formulé des recommandations, des suggestions aux dirigeants du Parti, de l'État et des ministères/secteurs sur le développement dans des domaines tels que l'environnement, les sciences et technologies, la formation et l'attraction de ressources humaines de haute qualité, la transformation verte, la transformation numérique, le développement de l'économie circulaire. ... ; en même temps, sur la création de meilleures conditions pour que les Vietnamiens d'outre-mer puissent contribuer à l’édification et au développement du pays.

Le chef du gouvernement a hautement apprécié le rôle de la communauté vietnamienne au Luxembourg. Bien qu'elle ne soit pas nombreuse, mais se soutient toujours, préserve la culture nationale et la langue vietnamienne, et effectue de nombreuses activités envers le pays, notamment dans la lutte contre la récente épidémie de COVID-19.

Il a affirmé que le Parti et l'Etat s’intéressaient toujours de la communauté vietnamienne d'outre-mer en général et de la communauté vietnamienne du Luxembourg en particulier, qui fait partie intégrante de la communauté des ethnies du Vietnam.

Pham Minh Chinh a demandé à l'ambassade du Vietnam au Luxembourg de se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture pour organiser la Journée de la culture vietnamienne au Luxembourg à l'occasion du Nouvel An lunaire traditionnel ou de la Fête nationale annuelle. À cette occasion, il a fait don d'un ensemble de livres d'enseignement de la langue vietnamienne à la communauté vietnamienne du Luxembourg.

Il s'agit la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh au Grand-Duché de Luxembourg.