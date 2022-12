Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des Vietnamiens aux Pays-Bas

Des Vietnamiens aux Pays-Bas accueillent chaleureusement le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les contributions des Vietnamiens aux Pays-Bas au développement national et à la promotion des relations entre les deux pays.

Lors de la rencontre le 11 décembre avec des représentants de la communauté vietnamienne aux Pays-Bas, le chef du gouvernement les a informés des réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, dont un PIB national de 400 milliards de dollars et un PIB par habitant de près de 4.000 dollars.

Depuis le début de 2022, la situation épidémique au Vietnam est sous contrôle et l’économie nationale est en relance. La macroéconomie est stable, l’inflation est contrôlée, les grands équilibres et le bien-être social sont garantis. La défense et la sécurité sont renforcées, a-t-il indiqué.

Concernant les relations Vietnam-Pays-Bas, le Premier ministre a indiqué que les Pays-Bas étaient le 2e partenaire commercial et le premier investisseur au Vietnam au sein de l’Union européenne. Il a exprimé le souhait de voir les relations bilatérales être portées à une nouvelle hauteur après sa visite.

Pham Minh Chinh a suggéré de créer plus d’associations des Vietnamiens aux Pays-Bas, telles que l’association des entrepreneurs ou de scientifiques vietnamiens… Il a également appelé les Vietnamiens dans ce pays à promouvoir leur solidarité et l’image du Vietnam aux yeux des Néerlandais.