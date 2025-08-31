Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des géants économiques chinois

En marge de sa participation au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et de sa visite de travail en Chine, le matin du 31 août à Tianjin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des séances de travail avec plusieurs grands groupes chinois opérant dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la production de véhicules électriques et de la finance-banque.

Ces rencontres ont permis de passer en revue les résultats de la coopération, d’évaluer la mise en œuvre des accords conclus entre les dirigeants des deux pays, et de définir des projets et missions spécifiques pour renforcer la coopération dans les temps à venir, notamment dans le développement de l’écosystème énergétique, la transition vers les moyens de transport verts, l’interconnexion du réseau électrique avec l’ASEAN et le renforcement des infrastructures reliant le Vietnam et la Chine.

Développer l’écosystème énergétique

Lors de son entretien avec le Groupe d’ingénierie Huadian – présent depuis 13 ans dans le classement Fortune Global 500 –, son président du conseil d’administration, Peng Jiangping, a affirmé que Huadian avait défini une stratégie d’investissement à long terme au Vietnam selon le modèle “1+1+1+N”. À ce jour, le groupe a investi cumulativement 2,8 milliards de dollars dans des projets tels que la centrale thermique Duyen Hai 2 (Tra Vinh) et plusieurs parcs éoliens dans la province de Dak Lak.

Huadian s’engage à former des ressources humaines, partager son savoir-faire, transférer des technologies, assurer la sécurité énergétique et promouvoir la transition verte au Vietnam, notamment dans les secteurs de l’éolien, de l’hydrogène vert, du solaire, du stockage d’énergie et de la modernisation du réseau électrique. Le groupe souhaite renforcer ses investissements et appelle à une planification d’affaires durable avec le Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé Huadian, dans l’esprit “avantages partagés, risques partagés, ce qui est dit doit être fait”, à continuer d’accompagner le Vietnam dans le développement de l’écosystème énergétique, proposer de nouveaux projets, transférer des technologies modernes et attirer des capitaux internationaux. Il a réaffirmé que le gouvernement vietnamien s’engageait à créer les conditions les plus favorables pour les entreprises chinoises, dont Huadian, afin de garantir des projets efficaces, mutuellement bénéfiques et conformes aux lois vietnamiennes.





Promouvoir les transports verts

Lors de la rencontre entre le Premier ministrePham Minh Chinh et avec le vice-président exécutif du Groupe Yadea, Wang Jiazhong. Photo : VNA

Au cours de sa rencontre avec le Groupe Yadea – premier producteur mondial de deux-roues électriques –, son vice-président exécutif, Wang Jiazhong, a indiqué que Yadea avait construit en 2019 une usine à Bac Giang, qu’il prévoit d’étendre pour atteindre une capacité de 2 millions d’unités par an, et avait établi un centre de R&D au Vietnam. Le groupe s’engage à accroître l’intégration locale, à former du personnel vietnamien et à introduire ses technologies de pointe au Vietnam.

Yadea a proposé au Vietnam d’adopter une stratégie claire, un calendrier et des normes spécifiques pour développer l’écosystème des véhicules électriques, couvrant la production, les infrastructures et l’utilisation.

Le Premier ministre a salué la stratégie verte et durable de Yadea, en adéquation avec les orientations du Vietnam en matière de développement rapide et durable, fondé sur l’économie verte, numérique et circulaire. Il a invité le groupe à élaborer un projet de soutien à la transition vers les véhicules électriques pour les citoyens vietnamiens, avec des solutions telles que la vente ou l’échange de véhicules électriques à prix abordables, ou la conversion de motos à essence en électriques. Le chef du gouvernement a demandé aux ministères concernés de collaborer étroitement avec Yadea afin de concrétiser rapidement ces propositions.



Coopération dans les infrastructures et la connectivité

Lors de la rencontre avec le Groupe de conception Huatie (CHEC). Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le Groupe de conception Huatie (CHEC) – troisième en Chine et quinzième au monde dans le secteur de la conception d’infrastructures –, le Premier ministre a salué la coopération du groupe avec les entreprises vietnamiennes et son engagement à introduire de nouvelles technologies dans les projets au Vietnam.

Pham Minh Chinh a invité CHEC à soutenir le Vietnam dans la conception d’infrastructures de transport, de télécommunications, d’énergie et de numérique ; à contribuer à la construction d’un écosystème de conseil et de conception plus professionnel au Vietnam ; et à envisager la création de coentreprises pour transférer des technologies de pointe, assurer une construction sûre, rapide et de haute qualité, adaptée aux conditions locales.

Le Premier ministre a en particulier proposé à CHEC de participer au projet d’autoroute Cao Bang – Lang Son, aux routes de connexion Vietnam – Chine, au développement du fleuve Rouge, notamment dans la région de Hanoï et du delta du fleuve Rouge, ainsi qu’à la construction d’un centre financier international au Vietnam. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à soutenir et accompagner les entreprises chinoises pour assurer la réussite et la conformité de leurs projets au Vietnam.





Coopération avec la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB)

Lors de la rencontre avec le président de l’AIIB, Jin Liqun. Photo : VNA

Recevant le président de l’AIIB, Jin Liqun, le Premier ministre a souligné l’importance d’accélérer la construction de la ligne ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong reliant le Vietnam et la Chine, ainsi que l’interconnexion du réseau électrique vietnamien avec celui de l’ASEAN. Il a appelé l’AIIB à mobiliser des ressources en faveur de ces deux projets prioritaires.

Pham Minh Chinh a également souhaité que l’AIIB continue de financer directement des projets d’infrastructures majeurs, tout en facilitant l’accès des entreprises publiques et privées vietnamiennes à des prêts préférentiels. À cette occasion, il a invité Jin Liqun à se rendre au Vietnam en septembre 2025 pour échanger directement avec les partenaires vietnamiens.

Le président de l’AIIB a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques, se déclarant impressionné par ses progrès en matière de revenu et de développement. Il a exprimé son profond attachement en affirmant que “le Vietnam reste toujours dans mon esprit et dans mon cœur”.

Jin Liqun a approuvé les propositions du Premier ministre et réaffirmé l’engagement de l’AIIB à accompagner le Vietnam dans le financement de ses projets d’infrastructures stratégiques, notamment dans les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique.- VNA/VI