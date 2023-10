Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre de jeunes électeurs à Can Tho

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation de députés de la ville de Can Tho à l'Assemblée nationale ont rencontré le 14 octobre de jeunes électeurs de cette ville du Sud.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des électeurs de Can Tho. Photo: VNA





Ces derniers ont présenté de nombreuses opinions et propositions concernant le développement des infrastructures, notamment celles de transport et de numérique, les investissements dans le développement des services logistiques, le renforcement des politiques de formation et d'attraction de ressources humaines de haute qualité, l'établissement d’institutions culturelles pour les jeunes, la construction d'un centre d'entrepreneuriat et d'innovation à Can Tho, etc.

De son côté, le Premier ministre a souligné le rôle important de la jeunesse qui est, selon lui, l'avenir du pays et une force clé dans la défense, la construction et le développement du pays en général et de Can Tho en particulier.



A cette occasion, le chef du gouvernement les a informés de la situation du développement socio-économique national et répondu aux questions liées au développement des infrastructures numériques, la garantie de la sécurité et de la sûreté de l’information dans les paiements et les achats en ligne, l'attraction de ressources humaines, les orientations professionnelles, etc.



Pham Minh Chinh s'est enfin déclaré convaincu que les avis, opinions et idées des électeurs en général et de jeunes électeurs de Can Tho en particulier, contribueraient au succès de la prochaine session de l'Assemblée nationale. Le Parti, l'État et le peuple comptent sur le développement, la croissance et le succès de la ville de Can Tho.