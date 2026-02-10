Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit une délégation d’entreprises japonaises

Dans l’après-midi du 9 février, à Hanoï, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu une délégation de dirigeants de 37 entreprises membres de la Chambre de commerce et d’industrie du Japon (JCCI), conduite par Keita Ishii, président du Comité économique Japon-Mékong et président-directeur général du groupe Itochu.

La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, ainsi que de représentants des ministères, des organismes, des associations d'entreprises et des institutions vietnamiennes de formation.

Lors de la rencontre, le Premier ministre a souligné que le partenariat stratégique global Vietnam-Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde se développait de manière particulièrement positive. Le Japon demeure l’un des principaux investisseurs étrangers au Vietnam, avec, au 31 janvier 2026, 5 722 projets en vigueur totalisant près de 78,9 milliards de dollars d’investissements enregistrés.

En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont pour la première fois dépassé 51,43 milliards de dollars, tandis que le Japon reste le premier partenaire du Vietnam en matière de coopération dans le domaine du travail.

Appréciant hautement les contributions de la JCCI et du Comité économique Japon-Mékong au renforcement des relations bilatérales, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam poursuivait la construction d’un gouvernement au service du développement, l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance publique, le perfectionnement des institutions économiques et l’amélioration substantielle du climat des affaires. Le pays entend coopérer étroitement avec les organisations japonaises afin de créer des conditions favorables aux entreprises, leur permettre d’élargir durablement leurs activités, de créer des emplois et de promouvoir une coopération d’investissement plus approfondie et de meilleure qualité.

De leur côté, Keita Ishii et les dirigeants d’entreprises japonaises ont salué les efforts de réforme du Vietnam, notamment en matière d’institutions, de simplification des procédures administratives, de développement des ressources humaines, des infrastructures et de la logistique. Ils ont exprimé leur souhait de poursuivre et d’élargir leurs investissements au Vietnam, tout en manifestant leur intérêt pour l’accueil de travailleurs vietnamiens hautement qualifiés au Japon.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Informant la délégation du succès du 14ᵉ Congrès du Parti, le Premier ministre a indiqué que le Vietnam entrait dans une phase d’accélération du développement, avec pour objectif une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, en vue de devenir un pays à revenu intermédiaire élevé d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Il a également appelé les entreprises japonaises à renforcer le transfert de technologies, à aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur compétitivité et à s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur des grandes entreprises et multinationales japonaises.

Le gouvernement vietnamien poursuit la construction d’un environnement d’investissement stable, transparent et hautement prévisible, considérant la confiance des entreprises et des investisseurs comme un atout stratégique. Le Premier ministre a souhaité que les entreprises et partenaires japonais continuent d’étudier et d’élargir leurs activités d’investissement au Vietnam et avec le Vietnam, contribuant ainsi à approfondir de manière concrète, substantielle et efficace le partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, au service du développement de chaque pays et du bien-être durable des peuples des deux nations. -VNA/VI