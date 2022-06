Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit les ambassadeurs d'Égypte et de Mongolie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 15 juin Mme l'ambassadeur égyptien au Vietnam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama et l'ambassadeur mongol au Vietnam Jigjee Sereejav qui sont venus le saluer.

Recevant Mme l'ambassadeur d'Egypte, Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l'Egypte pour ses réalisations dans le maintien de la stabilité politique, le développement socio-économique ainsi que sa réponse à la pandémie de COVID-19.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Mme l'ambassadeur égyptien au Vietnam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama. Photo : VNA

Il a estimé l'évolution positive des relations Vietnam-Egypte au cours des dernières années, en particulier dans les domaines de la politique-diplomatie, du commerce et de l'éducation. Le chiffre d'affaires des échanges commerciaux est passé de 491 millions de dollars en 2019 à 515 millions de dollars en 2020.

Selon le Premier ministre, les deux parties doivent accélérer l'organisation de la 6e réunion du Comité intergouvernemental bilatéral en 2022 pour faire le point sur la coopération ces derniers temps et convenir des mesures pour le renforcement de la coopération future, dans le but de porter bientôt le commerce bilatéral à un milliard de dollars/an.

En outre, les deux parties doivent renforcer la coopération et mettre en place un mécanisme d'échange et de fourniture d'informations sur la demande du marché, les réglementations sur la gestion des importations et des exportations, les tests, la quarantaine et le contrôle de la qualité des marchandises.... Les deux parties doivent créer des conditions favorables à la coopération entre les entreprises des deux pays dans l'énergie, le pétrole et le gaz, la chimie, le textile, l'agroalimentaire, les produits agricoles...

Le Premier ministre a souhaité que l'Égypte maintienne les bourses de formation en langue arabe pour les étudiants vietnamiens ; renforce la publicité, les échanges et la promotion touristique entre les deux pays.

Il a demandé à l'Égypte de soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la Mer Orientale : régler tous les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982 ; assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime.

Pour sa part, Mme l'ambassadeur Amal Salama a affirmé qu'il s’efforcerait de contribuer au renforcement de l'amitié et de la coopération multiforme entre les deux pays dans les temps à venir, notamment la promotion des échanges de délégations et des contacts bilatéraux ; l’augmentation du commerce bilatéral dans le sens plus équilibré.

Amal Salama a déclaré que l'Egypte accueillerait la COP 27 (27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques), se réjouissant d'accueillir le Premier ministre vietnamien à cet événement.

Recevant l'ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait approfondir ses relations avec la Mongolie. Il a hautement apprécié l'ambassadeur pour être très actif dans la promotion de la coopération entre les deux pays, notamment en ouvrant un vol direct reliant le Vietnam à la Mongolie.

L'ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Il a suggéré aux deux parties de continuer à promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense, en particulier après la signature de l'accord de coopération dans le domaine de la défense et de l'accord sur la protection mutuelle et l'échange d'informations. Dans l'immédiat, les deux parties travailleront en étroite collaboration pour organiser la 18e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Mongolie qui se tiendra en Mongolie en août 2022.

Pham Minh Chinh a déclaré que les deux parties continueraient d’élargir le mécanisme d'exportation des produits agricoles essentiels du Vietnam ; d’organiser un certain nombre de séminaires de promotion du commerce et des investissements pour augmenter le commerce bilatéral dans les temps à venir.



Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que le gouvernement mongol veille à soutenir et à créer des conditions favorables pour que les citoyens vietnamiens vivent, étudient et fassent des affaires de manière stable en Mongolie ; continuer à coopérer avec le Vietnam pour résoudre les problèmes internationaux et régionaux d'intérêt commun ; continuer à soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam dans le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, en réglant tous les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris l’UNCLOS de 1982 ; assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

L'ambassadeur mongol Jigjee Sereejav a promis de faire de son mieux pour porter les relations Mongolie-Vietnam au niveau de partenariat stratégique.