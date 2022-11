Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le Secrétaire général de la CPA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, lundi, 21 novembre, à Hanoï, le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA), Marcin Czepelak, en visite de travail au Vietnam pour inaugurer un bureau de représentation dans la capitale vietnamienne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA), Marcin Czepelak, en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la CPA pour la coopération étroite et active avec le Vietnam dans le passé, s'est félicité du choix de l'APC pour le Vietnam comme une destination d’emplacement de son bureau de représentation, affirmant qu'il fallait ordonner au ministère des Affaires étrangères et à autres ministères et secteurs de fournir un soutien maximal et de créer le meilleures conditions de fonctionnement du Bureau dans le cadre des dispositions légales.

Il a affirmé que le Vietnam respecte les principes fondamentaux du droit international inscrit dans la Charte des Nations unies, en particulier le principe du règlement pacifique des différends internationaux par le biais d'instances juridiques internationales.

Le Vietnam a salué le rôle de la CPA dans le règlement des conflits internationaux dont ceux maritimes conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le Premier ministre a exprimé son espoir que le bureau de la CPA à Hanoï accueillera de nombreux Vietnamiens pour travailler et améliorer les qualifications juridiques internationales des experts vietnamiens.

Pour sa part, le Secrétaire général de la CPA Marcin Czepelak a apprécié les engagements vigoureux du Vietnam et son rôle dans la promotion du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Avec l’ouverture d’un nouveau bureau de la CPA à Hanoi, Marcin Czepelak a espéré que ce dernier sevira de passerelle pour les deux parties.

Créée en 1899 afin de faciliter l’arbitrage et les autres formes de règlement des différends entre États, la CPA est devenue une institution arbitrale moderne et diversifiée, qui est idéalement positionnée pour répondre à l'évolution des besoins de la communauté internationale en matière de règlement des différends.

Au-delà de son siège au Palais de la Paix à La Haye, la CPA a ouvert des bureaux dans plusieurs villes afin de rendre ses services plus accessibles dans différentes régions du monde comme à Maurice en septembre 2010, à Singapour en 2017, à Buenos Aires en octobre 2019, à Vienne en avril 2022, et à Hanoi en ce mois. - VNA/VI