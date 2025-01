Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le secrétaire général de l'OCDE

TLe Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques, Mathias Cormann. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 22 janvier (heure locale) à Davos en Suisse, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Mathias Cormann, dans le cadre de sa participation à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF).

Le Premier ministre vietnamien a remercié l’OCDE pour son accompagnement et son soutien accordés au Vietnam pendant son rôle de coprésident du programme pour l'Asie du Sud-Est, ainsi que dans la prévention et le contrôle du COVID-19 et dans les consultations sur les politiques au cours de la période écoulée. Il a aussi apprécié les bonnes relations de coopération entre le Vietnam et l’OCDE.

Afin de promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'OCDE pour qu'elle devienne plus concrète et plus efficace, Pham Minh Chinh a demandé au dirigeant de l’OCDE de charger les comités spécialisés de l'OCDE de partager leurs expériences, de fournir des conseils politiques et de soutenir le Vietnam pour renforcer sa compétitivité, en vue de se conformer aux normes de gouvernance mondiale de l'OCDE ; d’aider le Vietnam à élaborer et à publier des rapports économiques importants qui serviront de référence utile pour l’élaboration des politiques de développement à long terme du Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a notamment proposé que l’OCDE envisage d’autoriser le Vietnam à rejoindre prochainement cette organisation ; de faciliter l’accueil des fonctionnaires vietnamiens travaillant au Secrétariat de l’OCDE. Il a déclaré que le Vietnam se conformerait pleinement aux procédures, normes et conditions pour adhérer à l'OCDE, s'intégrerait plus profondément dans l'économie mondiale et contribuerait davantage à la communauté internationale pour la paix, la coopération et le développement.

Mathias Cormann a souligné que le Vietnam était une économie en développement dynamique, qui jouait un rôle de plus en plus important en Asie du Sud-Est, pôle de croissance de l'économie mondiale. L’OCDE souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam et est prêt à le soutenir dans les conseils politiques et les questions dont le Vietnam a besoin, y compris l'adhésion à l'OCDE.

En outre, le secrétaire général de l'OCDE a affirmé la volonté d'aider le Vietnam à participer à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales, de renforcer les liens entre les comités spécialisés de l'OCDE et des ministères et secteurs du Vietnam, contribuant à promouvoir et à améliorer l'efficacité de la coopération entre Le Vietnam et l’OCDE dans les temps à venir. - VNA