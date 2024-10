Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le prince héritier du Royaume de Jordanie

À l'occasion de sa participation à la 8e Conférence sur les initiatives d'investissement futur et de sa visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite, le 29 octobre au soir (heure locale), à Riyadh, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le prince héritier du Royaume de Jordanie, Al Hussein bin Abdullah II.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la Jordanie pour son succès dans la mise en œuvre de la « Vision de modernisation économique ». Il a également salué le rôle de la Jordanie dans le soutien à la population palestinienne, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations du Secrétaire général du Parti Tô Lâm, du Président de la République Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man au Roi et aux dirigeants jordaniens.

Le prince héritier jordanien a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam, qui se distingue comme un modèle de développement économique en Asie. Il a également déclaré que le Roi de Jordanie a une affection particulière pour le Vietnam et qu'il visitera le pays dès que possible.

Dans le but d'approfondir les relations avec le Vietnam, le prince héritier a accepté la proposition du Premier ministre de mettre en place des mécanismes de coopération bilatérale, tels que des consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères et un Comité intergouvernementale entre les deux pays.

Partageant l'importance de la coopération économique et des investissements pour créer une percée dans la coopération bilatérale, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération dans le tourisme, l'éducation et d'accroître les échanges de produits forts des deux pays, notamment les produits agricoles, aquatiques, les chaussures, le textile et l'électronique du Vietnam.

Le prince héritier de Jordanie a salué la nouvelle orientation du Vietnam dans le développement de l'industrie Halal, affirmant que la région arabe représente un marché très prometteur et qu'il est prêt à coopérer pour importer les produits alimentaires Halal du Vietnam afin d'assurer la sécurité alimentaire nationale tout en élargissant et en réexportant vers d'autres marchés de la région.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le prince héritier Al Hussein bin Abdullah II à visiter le Vietnam prochainement. Le prince héritier a accepté l'invitation avec plaisir. - VNA/VI