Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président du groupe russe AFK Sistema

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Vladimir Evtouchenkov, l'un des fondateurs d'AFK Sistema. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 5 janvier à Hanoï le président du groupe russe AFK Sistema, Vladimir Evtouchenkov, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a réaffirmé que le Vietnam attache une importance constante au développement de ses relations d’amitié traditionnelle avec la Fédération de Russie. Il a salué le développement rapide d’AFK Sistema ainsi que sa coopération active avec de grands groupes et entreprises vietnamiens, visant à promouvoir la coopération dans les domaines définis par les orientations énoncées par le secrétaire général Tô Lâm lors de sa visite en Russie en mai 2025, contribuant de manière concrète à rendre le partenariat stratégique global Vietnam-Russie plus approfondi, plus substantiel et plus efficace.

Le Premier ministre a proposé à ce groupe d'intensifier sa coopération avec les entreprises vietnamiennes afin de concrétiser les accords conclus par les dirigeants de haut niveau. Il a souligné plusieurs domaines de collaboration où la Russie dispose d’atouts et dont le Vietnam a besoin, notamment la construction et l’interconnexion de bases de données, les technologies de l’information, la transformation numérique, la cybersécurité, la banque, la pharmacie, l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, les télécommunications, ainsi que le développement du marché des actifs numériques. Il a également évoqué les projets liés à l’exploitation de l’espace souterrain et spatial, dont le développement du métro à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la coopération touristique.

Présentant les orientations de développement du Vietnam, le Premier ministre a indiqué que le pays s’apprête à déployer un mécanisme national de guichet unique pour l’investissement, destiné à faciliter les activités de coopération, de promotion commerciale et d’investissement. Il a également appelé AFK Sistema à renforcer le partage d’expériences en matière de gouvernance, la formation des ressources humaines et le transfert de technologies.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

À cette occasion, le Premier ministre a souhaité que l’ambassade de Russie au Vietnam coordonne étroitement avec les ministères et organismes compétents des deux pays afin d’achever, avant le 15 janvier, les négociations de l’accord intergouvernemental sur la coopération dans la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1.

De son côté, Vladimir Evtouchenkov a remercié le Premier ministre pour son accueil. Il a précisé qu’AFK Sistema est le plus grand groupe privé de Russie, employant environ 300 000 personnes, et présent dans de nombreux pays dans des secteurs tels que les télécommunications, les services numériques, les hautes technologies, le commerce électronique, la santé, l’agriculture, la pharmacie et l’hôtellerie.

Affirmant que le Vietnam demeure un partenaire fiable pour les entreprises russes, il a exprimé la volonté du groupe d’accroître le taux de localisation, de transférer des technologies et de former des ressources humaines qualifiées, conformément aux orientations du gouvernement vietnamien. -VNA/VI