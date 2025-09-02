Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président de l’Assemblée populaire nationale de Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le membre du Comité permanent du Politburo et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu ce mardi 2 septembre à Hanoï le membre du Comité permanent du Politburo et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji, en visite officielle au Vietnam pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam, et coprésider la première réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs.

Se félicitant des résultats positifs de sa récente visite en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses félicitations pour le succès du Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) organisé par la Chine, et a transmis ses remerciements et salutations au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre Li Qiang, et au président du Comité national de la CCPPC Wang Huning pour leur accueil chaleureux de la délégation vietnamienne.

Le chef du gouvernement a réaffirmé que le Vietnam n'oubliait jamais le précieux soutien apporté par le Parti, l'État et le peuple chinois dans la lutte pour la libération nationale et dans la construction du socialisme aujourd'hui.

Il a souligné que le développement des relations avec la Chine était une nécessité objective, un choix stratégique, naturel et prioritaire dans la politique étrangère du Vietnam.

Le président de l'APN Zhao Leji a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, exprimé une profonde impression pour le discours prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm lors de la cérémonie.

Il a souligné que la Chine considérait ses relations avec le Vietnam comme une priorité dans sa politique de voisinage, avant de féliciter les grandes réalisations du Vietnam et apporté son soutien à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès et à la préparation du 14e Congrès.

À cette occasion, les deux parties ont discuté des mesures concrètes pour concrétiser les perceptions communes de haut niveau, notamment les résultats historiques de la visite d'État en Chine du secrétaire général du PCV Tô Lâm (août 2024), la conversation téléphonique entre les deux secrétaires généraux (janvier 2025) et la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du PCC et président Xi Jinping (avril 2025).

Les deux parties ont convenu que les relations Vietnam-Chine s'est développée de manière exceptionnelle, avec un renforcement de la confiance politique, un échange stratégique étroit aux plus hauts niveaux, des mécanismes de coopération de plus en plus complets, une coopération substantielle croissante, et une base d'amitié solidement consolidée.

La coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) et l'APN de Chine est devenue un pilier important.

Soulignant le rôle crucial des organes législatifs des deux pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que Zhao Leji et l'APN de Chine coopèrent étroitement avec l'AN du Vietnam pour établir un cadre juridique et des politiques favorables, faciliter la coopération concrète, et renforcer le suivi de la mise en œuvre efficace des accords par les ministères, secteurs et localités des deux pays, au bénéfice des populations respectives.

Dans ce cadre, le Premier ministre a proposé de maintenir régulièrement et d'améliorer l'efficacité des groupes de travail intergouvernementaux bilatéraux, de renforcer la coopération dans des secteurs clés tels que la diplomatie, la défens et la police, et d'intensifier la coordination multilatérale.

Il a souhaité que l'APN de Chine soutienne et encourage les agences concernées à prioriser la coopération ferroviaire, l'octroi de prêts préférentiels, la formation des ressources humaines et le transfert technologique au Vietnam, avec pour objectif le démarrage en 2025 du chantier de la ligne ferroviaire Lào Cai – Hanoï – Hai Phong.

Il a également demandé à la Chine d'élargir l'importation des produits vietnamiens, d'augmenter la capacité et la quantité d'électricité importée, d'accélérer la construction de postes frontaliers intelligents, de définir rapidement un modèle pilote de Zone de coopération économique transfrontalière, de promouvoir les investissements de haute qualité et la coopération monétaire bilatérale, et de faire de la coopération en sciences, technologies et éducation un nouveau point lumineux des relations bilatérales.

Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính et Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, lors de l'exposition de photographies sur les relations de coopération entre le Vietnam et la Chine, organisée par l’Agence vietnamienne d’Information (VNA). Photo: VNA

Le président de l'APN de Chine, Zhao Leji, a affirmé que la Chine était prête à approfondir une coopération substantielle, à ouvrir davantage son marché aux produits vietnamiens de qualité, et à renforcer la connectivité stratégique, notamment en infrastructures et transports, en préparant sérieusement la construction des lignes ferroviaires reliant les deux pays.

Il a convenu d'organiser rapidement la première réunion du Comité conjoint de coopération ferroviaire bilatérale, et encouragé les entreprises chinoises à étendre leurs investissements de qualité au Vietnam.

En outre, les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement le consensus au plus haut niveau, de mieux gérer et résoudre les différends et de maintenir un environnement de paix et de stabilité favorable au développement de chaque pays. -VNA/VI