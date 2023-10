Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président de la Lombardie (Italie)

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu vendredi 6 octobre à Hanoï Attilio Fontana, président de la Lombardie (Italie), en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Attilio Fontana, président de la Lombardie (Italie). Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que cette visite créerait un nouvel élan pour promouvoir les relations entre les deux pays en général et entre la Lombardie et les localités et entreprises vietnamiennes en particulier.



Il a hautement apprécié la Lombardie pour ses riches traditions historiques et culturelles, ainsi que son développement économique dynamique avec un PIB de 368 milliards d'euros, représentant un quart du PIB italien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de continuer à promouvoir la coopération économique et commerciale. Il a suggéré que l’Italie renforce l’ouverture de son marché pour des produits vietnamiens et exhorte la Commission européenne (CE) à retirer rapidement le «carton jaune» imposé aux exportations de produits aquatiques du Vietnam.



Il a également proposé que les deux parties favorisent davantage la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples, étudient la possibilité de lancer des vols directs entre le Vietnam et l’Italie, renforcent la coopération dans les domaines de la transformation numérique, des hautes technologies, de l'innovation, de la transformation verte, du développement de l’économie circulaire, des énergies renouvelables, de la réponse au changement climatique...

Pham Minh Chinh a en outre suggéré à la Lombardie d’envisager la possibilité d'établir un partenariat avec une région socio-économique du Vietnam, comme la région du delta du fleuve Rouge avec la capitale Hanoï, ou la région du Sud-Est avec Hô Chi Minh-Ville...



Il a également affirmé que le Vietnam était toujours prêt à servir de pont pour promouvoir les relations économiques et commerciales entre l'Italie et l'ASEAN.

Soulignant le grand potentiel de coopération entre la Lombardie et les localités vietnamiennes, Attilio Fontana a proposé des mesures visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans un certain nombre de domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'aviation, la haute technologie, l'enseignement universitaire…



La Lombardie souhaite renforcer la coopération et accéder au marché de l'ASEAN via le Vietnam, a déclaré Attilio Fontana.



Le président de la Lombardie a déclaré qu'il continuerait à travailler activement avec les agences compétentes des deux pays pour promouvoir la coopération dans tous les domaines.