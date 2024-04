Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le nouvel ambassadeur de Bulgarie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi 11 avril à Hanoi le nouvel ambassadeur de Bulgarie au Vietnam, Pavlin Todorov, affirmant l’appréciation et la volonté du Vietnam de renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh serre la main du nouvel ambassadeur de Bulgarie au Vietnam, Pavlin Todorov. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a suggéré que la Bulgarie appelle les autres États membres de l’UE à ratifier l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et préconise la suppression du "carton jaune" de la Commission européenne imposé au Vietnam concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)Saluant l’approfondissement des liens politiques bilatéraux, marqués par des échanges de haut niveau entre les deux partis, les deux États et les deux peuples, il a souligné le prochain 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025 et a proposé que les deux parties coordonnent étroitement les activités de célébration.Se réjouissant de la coordination efficace et du soutien mutuel des deux pays dans les forums multilatéraux ainsi que de la croissance constante du commerce bilatéral, en particulier depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), il a reconnu que l’ampleur actuelle de leurs échanges et l’investissement reste modeste par rapport au potentiel.Dans l’attente d’une coopération plus forte, en particulier dans les domaines où les complémentarités sont évidentes tels que les économies vertes, numériques et circulaires et l’agriculture, il a affirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes et bulgares se connectent et collaborent.En outre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité voir les deux pays continuer de promouvoir leur coopération dans les domaines traditionnels et forts tels que l’éducation et la formation, la défense, la sécurité, la culture et le tourisme.Il a proposé à la Bulgarie de soutenir davantage la communauté des ressortissants vietnamiens afin qu’elle puisse mieux s’intégrer et servir de lien pour enrichir l’amitié entre les deux nations.A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations et l’invitation à visiter le Vietnam du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong au président bulgare.En réponse, l’ambassadeur Pavlin Todorov a déclaré qu’il était déterminé à promouvoir davantage l’amitié et la coopération entre la Bulgarie et le Vietnam, en se concentrant sur le renforcement des échanges à tous les niveaux pour renforcer la confiance politique et développer les liens commerciaux et d’investissement.Le diplomate a salué l’excellent état des relations bilatérales et a exprimé sa haute estime pour la communauté vietnamienne en Bulgarie. Il a affirmé la reconnaissance par la Bulgarie du rôle et de la position importants du Vietnam dans la région ainsi que la volonté de soutenir le Vietnam dans ses relations avec l’UE. – VNA/VI