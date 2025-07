Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre singapourien Chan Chun Sing

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à droite) et Chan Chun Sing, vice-secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP), ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense de Singapour, en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu le 22 juillet, à Hanoï, Chan Chun Sing, vice-secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP), ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense de Singapour, en visite de travail au Vietnam.



Le Premier ministre a salué cette visite, la considérant comme une illustration concrète de la volonté des deux Partis et des deux pays de mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral récemment établi à l’occasion de la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm à Singapour en mars 2025. Cette rencontre est une opportunité pour renforcer la confiance mutuelle et approfondir la coopération entre les deux Partis et les deux nations.



Lors de la réception. Photo : VNA

Pham Minh Chinh s’est félicité des résultats des discussions entre les délégations des deux Partis ainsi que des échanges avec diverses institutions vietnamiennes. Il a souligné que, face aux évolutions complexes dans la région et dans le monde, il est essentiel de renforcer la confiance politique via des échanges de délégations réguliers à tous les niveaux, notamment ceux des hauts dirigeants des deux Partis. Il a proposé d’achever rapidement le programme d’action pour la période 2025–2030 et d’élargir la coopération dans des domaines clés : sécurité alimentaire, énergies renouvelables, crédits carbone, développement des parcs industriels VSIP 2.0, logistique, finance, éducation, et échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations.



Le Premier ministre a appelé à intensifier le partage d’expériences dans l’édification du Parti, en matière de gouvernance, de développement socio-économique, et sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



De son côté, Chan Chun Sing a déclaré que l’objectif de sa visite est de renforcer la coopération avec le Vietnam à travers les canaux du Parti, de l’État et du peuple. Il a exprimé son plein accord avec les propositions du Premier ministre vietnamien, notamment l’instauration d’un dialogue régulier entre les deux Partis pour partager les expériences de gouvernance, échanger sur les enjeux émergents, et identifier ensemble les solutions aux défis communs.



Il a également plaidé pour la promotion des échanges entre jeunes, notamment les futurs dirigeants, ainsi que le développement de partenariats éducatifs à travers les programmes de bourses, d’échanges d’élèves et d’étudiants. Singapour continuera de soutenir le Vietnam dans les enceintes multilatérales régionales et internationales, notamment l’ASEAN, l’APEC et les Nations Unies, a-t-il ajouté. -VNA/VI