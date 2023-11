Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre roumain de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme

Dans l'après-midi du 20 novembre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le ministre roumain de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme, Ștefan-Radu Oprea, en visite de travail et participation à la 17e réunion du Comité mixte de coopération économique Vietnam-Roumanie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre roumain de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme, Ștefan-Radu Oprea. Photo: VNA

Remerciant la Roumanie pour son soutien au Vietnam lors de ces derniers temps, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance et donnait une priorité à son amitié traditionnelle avec la Roumanie.

Pham Minh Chinh a proposé que les deux pays renforcent l’échange de délégations de tous niveaux. Il a également insisté sur la néceessité de considérer la coopération économique, d'investissement et commerciale comme un pilier important des relations bilatérales, de tirer efficacement parti de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), d’attirer des investissements dans des domaines tels que machines spécialisées, équipement médical, produits pharmaceutiques, télécommunications, industrie automobile, énergies renouvelables...

Le chef du gouvernement vietnamien a en outre suggéré que la Roumanie encourage les pays membres de l'Union européenne (UE) qui ne ratifient pas encore l’accord de protection des investissements entre le Vietnam-UE à le ratifier, et exhorte la Commission européenne (CE) à supprimer le « carton jaune » sur les produits de la mer vietnamiens. Il a également appelé à renforcer la coopération dans la transition verte, ainsi que les domaines du travail, de l'emploi, de l'éducation-formation, de la culture et du tourisme...

De son côté, le ministre roumain Ștefan-Radu Oprea a indiqué que sa délégation comptait des représentants d'entreprises souhaitant rechercher une coopération avec le Vietnam dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'agriculture, des technologies de l'information, de l'industrie pharmaceutique, du tourisme... Il a également affirmé que la Roumanie était prête à être une porte d'accès des produits vietnamiens au marché européen.

Le même jour, Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique, chef de la Commission économique du Comité central du Parti, a reçu le ministre roumain de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme.

Soulignant l'énorme potentiel de coopération entre les deux pays, Tran Tuan Anh a proposé à son interlocuteur de prêter attention à la promotion de la coopération entre le Vietnam et la Roumanie dans les domaines de l'économie, du commerce et de l’investissement, de la transition verte, la transformation numérique, la culture et le tourisme...

Ștefan-Radu Oprea a affirmé que la Roumanie s'efforcerait de promouvoir davantage la coopération dans tous les domaines avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme et des échanges entre les peuples.