Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre d'État au commerce extérieur des EAU

En recevant le 26 août à Hanoï le ministre d'État au commerce extérieur des Émirats arabes unis (EAU), Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, et des dirigeants de 19 grandes entreprises émiraties, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à achever rapidement les négociations sur l'Accord de partenariat économique intégral (CEPA) entre le Vietnam et les EAU.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam accordait de l’importance à son amitié et sa coopération multiforme avec les EAU, l'un de ses partenaires économiques majeurs au Moyen-Orient.

Pham Minh Chinh et Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats tangibles des relations entre leurs pays ces derniers temps, dont un commerce bilatéral estimé à près de 4 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2024, soit une augmentation de 47% par rapport à la même période en 2023.

Les deux parties ont réitéré leur volonté d’approfondir la coopération dans tous les domaines, en mettant l'accent sur l’élévation des relations bilatérales et la finalisation des négociations du CEPA.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, d'accélérer les négociations en vue de la signature d'un CEPA équilibré et mutuellement bénéfique. Il a également souligné l'objectif commun de porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars dans un avenir proche.

Pham Minh Chinh a en outre insisté sur la nécessité de bien se préparer à la 6e réunion du Comité intergouvernemental en 2025, de promouvoir la coopération dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, dans le développement de l’industrie alimentaire Halal, ainsi que dans plusieurs autres secteurs.

Il a appelé les EAU à soutenir la construction et le développement d’un Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville, avant d’affirmer que le Vietnam renforcerait la formation de main-d'œuvre pour répondre aux exigences des EAU, et que le Vietnam était prêt à servir de passerelle entre les EAU et l'ASEAN.

De son côté, le ministre d'État au commerce extérieur des EAU a informé le Premier ministre de l'avancement des négociations du CEPA. Il a indiqué que les ministères et agences émiratis travaillaient activement avec leurs homologues vietnamiens pour une conclusion rapide des négociations et la signature de l'accord.

Selon lui, les EAU souhaitent renforcer la coopération avec les entreprises vietnamiennes dans l’alimentation Halal.

Il a par ailleurs annoncé la création prochaine d'un conseil de coopération commerciale avec le Vietnam, visant à approfondir et rendre plus efficace la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l'investissement. -VNA/VI