Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Le Premier ministre Phạm Minh Chinh a reçu à Hanoï, le 24 octobre, le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire et président du Laos, Thongloun Sisoulith, en visite au Vietnam pour assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, également connue sous le nom de Convention de Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la Convention établirait un nouveau cadre juridique et un cadre permettant aux États membres du monde entier de collaborer contre la cybercriminalité, contribuant ainsi à la cybersécurité et à la sûreté mondiales. Il a souligné que la présence du dirigeant lao et de son entourage contribuerait grandement au succès global de l'événement.

Il a salué les importantes réalisations du Laos dans la mise en œuvre de la Résolution du 11e Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao, du neuvième plan quinquennal de développement socio-économique et du programme national de lutte contre les difficultés économiques et financières et contre la drogue. Il a également salué les préparatifs du Laos pour les Congrès du Parti à tous les niveaux en vue du 12e Congrès national du Parti début 2026.

Concernant les relations bilatérales, il s'est réjoui du développement positif continu de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre les deux pays, marqué par des réunions régulières de haut niveau, tant au niveau bilatéral qu'en marge des forums mondiaux et régionaux, où des discussions approfondies ont été menées sur des questions essentielles afin de renforcer les liens entre les deux Partis et les deux nations.

Par ailleurs, des projets conjoints clés sont en bonne voie, tandis que le commerce bilatéral a atteint 2,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, en hausse de 57,1 % sur un an. Les exportations vietnamiennes vers le Laos ont bondi de 79,9 % pour atteindre 884,5 millions de dollars, et les importations ont progressé de 46 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars.

Le Vietnam accorde toujours la plus haute priorité à sa relation unique et privilégiée avec le Laos et soutient fermement ce dernier dans sa construction, sa réforme et son développement, a déclaré l'hôte.

Le secrétaire général et président lao a répondu en décrivant la Convention de Hanoï comme une étape historique, constituant le premier cadre juridique mondial de lutte contre la cybercriminalité et l'utilisation abusive des technologies de l'information.

Il a félicité le Vietnam pour l'organisation de cet événement important, soulignant son rôle dans le renforcement du statut mondial et régional du pays, tout en mettant en valeur la nation et son peuple.

Le dirigeant lao a fait écho à l'optimisme du Premier ministre concernant la coopération bilatérale, évoquant les progrès réalisés sur des projets clés dont l'achèvement est prévu en 2025. Il a exprimé sa profonde gratitude au Vietnam pour son soutien sincère, désintéressé et indéfectible au cours des dernières années.

Affichant ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens suite aux récentes inondations et tempêtes dans les provinces du Nord, il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple lao se tenaient toujours aux côtés de leurs homologues vietnamiens en toutes circonstances.

Les deux dirigeants ont convenu de collaborer étroitement afin d'assurer la mise en œuvre efficace et rapide des principaux projets communs, et à organiser prochainement des activités extérieures importantes et concrètes pour célébrer les événements majeurs des deux Partis et des deux pays. - VNA/VI