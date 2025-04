Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le directeur général du groupe Standard Chartered

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 2 avril à Hanoï Bill Winters, directeur général du groupe Standard Chartered.

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a sollicité l'appui de Standard Chartered dans la création de centres financiers internationaux au Vietnam, ainsi que dans le financement vert et le soutien au développement du secteur privé vietnamien.

Il a remercié Standard Chartered pour son rôle proactif et actif en tant que consultant unique du gouvernement vietnamien dans l'amélioration de la notation de crédit du pays depuis 2012. Il a également salué l'engagement de Standard Chartered dans la mise en œuvre du partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et sa collaboration avec l'Alliance financière de Glasgow pour le net zéro (GFANZ), afin de soutenir les objectifs de développement durable du Vietnam.

La banque Standard Chartered a signé des accords de coopération, et fourni des financements d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars à des entreprises et partenaires vietnamiens.

Le Premier ministre a réaffirmé l'importance de développer des centres financiers internationaux au Vietnam et de répondre aux défis liés au changement climatique, soulignant que 2025 est une année clé pour accélérer la croissance du pays.

Il a proposé à Standard Chartered de continuer à partager ses expériences et à fournir des consultations sur la sélection de modèles et de solutions appropriés pour développer un centre financier international au Vietnam, en particulier en matière d'institutions, de politiques, de formation des ressources humaines, etc.

De son côté, Bill Winters a exprimé son impression face au développement remarquable du Vietnam, qui se distingue comme un point lumineux dans un contexte mondial marqué par de nombreuses difficultés et défis.

Il a assuré que son groupe continuerait à accompagner le Vietnam dans le développement vert, notamment la construction de centres financiers internationaux au Vietnam, comme l'a suggéré le Premier ministre Pham Minh Chinh. -VNA/VI