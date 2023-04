Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le directeur de l'OFAG de Suisse

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) de Suisse, Christian Hofer. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu lundi 24 avril à Hanoï le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) de Suisse, Christian Hofer, en visite au Vietnam pour participer à la quatrième Conférence mondiale du Programme de systèmes alimentaires durables (SFS).

Les deux dirigeants ont hautement apprécié les résultats des relations Vietnam-Suisse après plus de 50 ans d'établissement de leurs liens diplomatiques. La Suisse est actuellement un partenaire important du Vietnam en Europe et son 6e investisseur étranger avec un capital total d’environ 2 milliards de dollars.



Sur la base de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux pays, les deux dirigeants se sont déclarés convaincus que les relations bilatérales continueraient d'être renforcées et développées, notamment dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam est en train de construire une agriculture écologique et responsable et de passer de la production agricole à l'économie agricole.

Il a ainsi proposé à la Suisse de poursuivre les projets d'aide publique au développement dans l'agriculture, les zones rurales et les agriculteurs pour le Vietnam, en particulier dans le delta du Mékong; a-t-il déclaré, ajoutant une proposition pour que la Suisse se joigne à la coopération en matière d'investissement, de sciences et de technologies, de formation des ressources humaines, de science de la gestion, de renforcement institutionnel.

Il lui a suggéré d’aider le Vietnam à rejoindre la chaîne d'approvisionnement, à élargir son marché en Suisse et en Europe, en particulier en ce qui concerne les produits de la force du Vietnam et de la demande de la Suisse tels que le café, la noix de cajou et le poivre et à échanger des informations et des prévisions stratégiques au service des avantages mutuels.

Partageant ces propositions, le directeur de l'OFAG de Suisse, Christian Hofer, a hautement apprécié le rôle innovant du Vietnam à la 4e Conférence mondiale du Programme du SFS, ainsi que son rôle et sa capacité dans la chaîne de production agricole, contribuant à assurer la sécurité alimentaire mondiale.

Il a déclaré que la Suisse a de nombreuses entreprises et universités réputées qui peuvent collaborer avec le Vietnam dans tous les domaines, notamment le développement agricole de haute qualité, a-t-il souligné, ajoutant que son pays est disposée à soutenir et à coopérer avec le Vietnam dans le développement de l'agriculture biologique et la participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Il a exprimé sa volonté que les deux pays mèneraient des négociations pour conclure un accord de libre-échange afin de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux.