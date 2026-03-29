Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur du Japon au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki à Thanh Hoa. Photo : VNA

Dans la matinée du 29 mars, en marge de la Conférence de promotion de l’investissement de la province de Thanh Hoa (Centre) en 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki.

Il a salué le développement solide, substantiel et efficace du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon dans de nombreux domaines, marqué par un haut niveau de confiance politique, notamment dans un contexte international et régional de plus en plus complexe.

Le Premier ministre vietnamien a proposé à l’ambassadeur Ito Naoki de continuer à accorder de l’attention et à promouvoir davantage les projets d’investissement et de coopération avec le Vietnam, y compris dans la province de Thanh Hoa, une localité disposant d’un fort potentiel de développement, notamment dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et de l’énergie.

À cette occasion, il a également remercié l’ambassadeur ainsi que de nombreuses entreprises japonaises pour leur participation active à la Conférence de promotion de l’investissement de la province de Thanh Hoa en 2026.

Pour sa part, l’ambassadeur Ito Naoki a indiqué que Thanh Hoa figure parmi les localités vietnamiennes accueillant de nombreux projets d’investissement japonais, tels que la raffinerie et le complexe pétrochimique de Nghi Sơn, la cimenterie de Nghi Sơn ou encore la centrale thermique de Nghi Sơn, contribuant au développement socio-économique local et du Vietnam.

Il a affirmé que le Japon, notamment ses entreprises, continuerait de privilégier les investissements à Thanh Hoa et au Vietnam en général.

Le diplomate a également remercié le Premier ministre vietnamien pour avoir présidé le dialogue avec les entreprises japonaises le 21 mars, soulignant que la communauté d’affaires japonaise considère toujours le Vietnam comme l’une des destinations d’investissement les plus importantes et attractives de la région.

Il a par ailleurs salué le soutien actif des autorités de Thanh Hoa aux investisseurs japonais, tout en affirmant sa volonté de renforcer la coopération avec la localité dans les temps à venir.

Enfin, l’ambassadeur a exprimé le souhait que les deux parties coopèrent étroitement pour promouvoir efficacement des projets emblématiques bilatéraux, notamment la raffinerie de Nghi Sơn et l’Université Vietnam-Japon. - VNA/VI