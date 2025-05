Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam

Dans l’après-midi du 13 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet.



Le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam attache toujours de l’importance au renforcement de ses relations avec la France, son premier partenaire stratégique global au sein de l’Union européenne, affirmant sa volonté de renforcer la confiance stratégique et d’approfondir la coopération multisectorielle entre les deux pays.



Le Premier ministre a proposé aux deux parties de mettre en œuvre concrètement les accords de haut niveau conclus lors de la visite en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en octobre 2024, tout en préparant activement les prochaines visites de haut niveau.



Il a également appelé à promouvoir la coopération dans les domaines économique, culturel, éducatif, tout en l’élargissant à de nouveaux secteurs tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle, l’aérospatiale, la transition verte, l’énergie nucléaire et la formation des ressources humaines.



Pham Minh Chinh a en outre invité les deux pays à œuvrer ensemble pour pouvoir signer divers accords intergouvernementaux dans les domaines de la santé, des sciences et des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, ainsi que d’autres instruments de coopération à la hauteur du partenariat entre les deux nations.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre un souvenir à l'ambassadeur Olivier Brochet. Photo : VNA

Pour sa part, l’ambassadeur Olivier Brochet a affirmé que le Vietnam est l’un des partenaires prioritaires de la France dans la région Asie-Pacifique, réitérant la volonté de son pays de renforcer ses relations avec le Vietnam et l’ASEAN.



L’ambassadeur a proposé que les deux parties poursuivent leur coordination étroite afin d’approfondir le partenariat stratégique global France–Vietnam, tout en suggérant des projets de coopération concrets dans des domaines tels que la sécurité et la défense, les infrastructures, les transports, les lignes ferroviaires urbaines et les ressources minérales.



Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, notamment les Nations Unies, l’Organisation internationale de la Francophonie et le cadre de coopération ASEAN–UE.



Le Premier ministre a souhaité que la France, avec son rôle et son influence au sein de l’Union européenne, continue de servir de passerelle pour promouvoir les relations Vietnam–UE. Il a affirmé que le Vietnam est prêt à accompagner la France et la communauté internationale dans les efforts communs visant à promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international, et à soutenir les initiatives françaises pour relever les défis régionaux et mondiaux, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique, de protection de l’environnement et de sécurité aérienne et maritime.-VNA/VI