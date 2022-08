Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur canadien au Vietnam

Le Vietnam attache une grande importance au développement des relations avec le Canada, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh, en recevant ce mardi à Hanoï Shawn Perry Steil, l’ambassadeur du Canada au Vietnam.

Le Premier ministre s'est réjoui du développement efficace et substantiel des relations bilatérales. Le commerce bilatéral au cours des six premiers mois de 2022 a atteint 3,57 milliards de dollars, en hausse de 25,5 % par rapport à la même période en 2021, dont les exportations du Vietnam vers le Canada ont atteint plus de 3,25 milliards de dollars, en hausse de 32 %.

En ce qui concerne l'investissement, en novembre 2021, le Canada devient le 14e investisseur étranger au Vietnam avec 231 projets cumulant un capital total de plus de 4,81 milliards de dollars. Les deux parties ont également renforcé leur coopération dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et le changement climatique. A cette occasion, le Premier ministre a exprimé sa gratitude au gouvernement du Canada pour avoir accordé au Vietnam une aide publique au développement s'élevant à 1,3 milliard de dollars de 1990 à aujourd'hui.

Le chef du gouvernement a invité les deux pays à intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et a plaidé pour une coopération bilatérale accrue, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’aide au développement, l’adaptation et la relance post-COVID-19, le changement climatique, la protection de l’environnement, la croissance verte ou encore la formation des ressources humaines qualifiées.

Membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Vietnam et le Canada doivent travailler en étroitement collaboration pour augmenter leur commerce bilatéral, contribuant ainsi à promouvoir la relance économique de chacune et à assurer la durabilité des chaines d’approvisionnement mondiales, a-t-il souligné.



Pham Minh Chinh a appelé le gouvernement canadien à soutenir les 240.000 Vietnamiens résidant dans ce pays, à octroyer davantage des bourses d’études aux étudiants et aux stagiaires vietnamiens ainsi qu’à renforcer la coopération avec le Vietnam dans la formation des ressources humaines et le développement des sciences et des technologies.

Ambassadeur Shawn Perry Steila affirmé que le Canada considérait le Vietnam comme l'un de ses partenaires importants dans la région. Il a particulièrement apprécié la stratégie de réponse à la pandémie de COVID-19 du Vietnam. Il a affirmé travailler en étroite collaboration avec les ministères, les secteurs et les agences vietnamiens pour promouvoir le partenariat intégral entre les deux pays dans les temps à venir.



L'ambassadeur a affirmé qu'il attacherait une grande importance à la promotion des relations bilatérales économiques - commerciales - d'investissement à travers l'établissement et le renforcement du transport direct de marchandises entre les deux pays ; continuerait à promouvoir la coopération dans le domaine de la réponse au changement climatique et à soutenir le Vietnam pour remplir ses engagements à la COP-26.

Le diplomate a également hautement apprécié le succès et les contributions de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens au Canada.

Concernant la Mer Orientale, Pham Minh Chinh et Shawn Perry Steil ont insisté sur l’importance du règlement des litiges par voie pacifique, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le but étant d’y garantir la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol.