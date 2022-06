Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la vice-Première ministre cambodgienne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 24 juin à Hanoï Men Sam An, vice-Première ministre cambodgienne, ministre des Relations avec le Parlement et de l’Inspection, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la vice-Première ministre cambodgienne Men Sam An. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa satisfaction devant le développement du bon voisinage et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge, dont la croissance de 19% en rythme annuelle du commerce bilatéral au cours des cinq premiers mois de l’année pour s’établir à 5,44 milliards de dollars. Il a également déclaré saluer les efforts des deux parties pour résoudre le travail restant concernant la frontière terrestre commune (environ 16%) pour édifier une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré souhaiter que la vice-Première ministre cambodgienne Men Sam An, continuerait d’apporter des contributions actives au renforcement de la coopération intégrale entre les deux pays, de créer des conditions propices aux ressortissants et entreprises vietnamiens, ainsi qu’à la communauté des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge.

De son côté, la vice-Première ministre cambodgienne a déclaré tenir en haute estime le développement des relations entre les deux pays. Elle a adressé ses remerciements sincères au Vietnam pour sa solidarité et son grand soutien au peuple cambodgien pendant la lutte d’hier pour renverser le régime génocidaire comme dans le processus de développement national d’aujourd’hui. Elle a affirmé qu’elle continuerait d’oeuvrer pour développer l’amitié entre les deux nations.