Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l'ambassadeur du Japon

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi à Hanoï l'ambassadeur du Japon Ito Naoki, venu le saluer à l'occasion de son mandat au Vietnam.



Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant au développement fructueux des relations entre les deux pays ces derniers temps, en particulier les échanges réguliers de délégations à tous les niveaux et le renforcement de la coopération et des liens économiques. Il a noté que le Japon était l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam tandis que les échanges entre les deux pays s'étaient développés. La communauté vietnamienne au Japon compte désormais plus de 560 000 personnes. Appréciant l'expérience de Ito dans sa collaboration avec le Vietnam, Pham Minh Chinh a demandé à l'ambassadeur de promouvoir activement la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique intégral récemment établi entre les deux pays. Il a espéré que l'ambassadeur aiderait instaurer la confiance politique entre les deux pays en multipliant les visites et les contacts de haut niveau ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité.



A cette occasion, le Premier ministre a transmis une invitation du secrétaire général du Parti et président To Lam à l'empereur, à l'impératrice et aux membres de la famille royale japonaise à visiter le Vietnam. Il a également demandé à l'ambassadeur d'aider à renforcer la coopération économique entre les deux pays et à étendre la coopération à de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition verte, l'innovation et la neutralité carbone.

Le chef du gouvernement a suggéré que l'ambassadeur travaille à promouvoir le transfert de technologie et l'innovation ; la coopération dans les domaines des ressources humaines, du travail, de la coopération décentralisée, des échanges culturels et des échanges entre les peuples. En outre, le Premier ministre a souhaité que les deux pays renforçaient leur coopération sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Pour sa part, l'ambassadeur japonais Ito Naoki a déclaré que la tâche la plus importante pour lui au cours de son mandat au Vietnam était d'approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Il a ajouté qu'il s'était fixé pour objectif de contribuer à doubler le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Vietnam et le Japon à 100 milliards de dollars en dix ans. Il s'est engagé à se coordonner avec les ministères et agences concernés pour promouvoir l'avancement des projets convenus par les hauts dirigeants des deux pays ; dynamiser la coopération en matière d'aide au développement à l'étranger (APD), promouvoir de nouveaux projets d'APD pour le Vietnam dans le secteur des infrastructures ; se coordonner pour promouvoir l'Initiative conjointe Vietnam-Japon dans la nouvelle ère afin d'améliorer l'environnement d'investissement du Vietnam.



L'ambassadeur a également déclaré la coopération du Japon avec le Vietnam dans la formation des ressources humaines en semi-conducteurs et en IA, par le biais de l'Agence japonaise pour la science et la technologie (JST). Il a affirmé continuer à faire pression sur le gouvernement japonais pour qu'il mette en place des politiques plus préférentielles pour les travailleurs vietnamiens. Il a déclaré que le Japon créerait des conditions favorables pour que le Vietnam puisse participer avec succès à l'EXPO universelle d'Osaka en 2025. -VNA/VI