Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam He Wei

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Les deux parties ont hautement apprécié le maintien régulier d’échanges et de contacts de haut niveau. Les mécanismes d’échange et de coopération entre les deux parties sont de plus en plus diversifiés qui démontrent un très haut niveau de confiance.

Les liaisons de transport, notamment ferroviaire, sont favorisés. La coopération économique, commerciale, d'investissement et touristique connaît une croissance positive, avec notamment un commerce bilatéral de 205,2 milliards dollars enregistré en 2024, soit une augmentation annuelle de 19,3 %. La Chine se classe au premier rang en termes de nombre de nouveaux projets d'investissement agréés au Vietnam, et le nombre de touristes chinois au Vietnam a atteint 3,8 millions en 2024, soit une augmentation de 114 % sur un an.

Pham Minh Chinh a félicité la Chine pour ses réalisations positives en matière de développement, tout en soulignant que le développement des relations d’amitié et de coopération avec la Chine était une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et de multilatéralisation, de diversification du Vietnam.

He Wei a affirmé que le Parti et le gouvernement chinois accordaient une grande importance aux relations avec le Vietnam et considéraient toujours les relations sino-vietnamiennes comme une priorité dans la diplomatie de bon voisinage de la Chine.

Pham Minh Chinh a proposé de maintenir des rencontres et des contacts réguliers, à tous les niveaux ; de renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération par le biais du Parti, du gouvernement, de l’organe législatif... ; de mettre en œuvre efficacement la coopération entre les ministères et de promouvoir la coopération décentralisée ; de renforcer la coopération substantielle dans divers domaines, notamment la promotion de la connectivité des transports.

Le Premier ministre vietnamien a souhaité que les deux parties se concentrent sur la mise en œuvre de grands projets symboliques à la mesure du niveau de relations bilatérales. Il a aussi proposé que la Chine continue d'ouvrir son marché aux produits agricoles vietnamiens, renforce la coopération dans les domaines de l'agriculture, des finances, de la science et de la technologie, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de l'environnement et gère conjointement une bonne gestion des frontières terrestres.



Concernant les questions maritimes, Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties mettent en œuvre strictement les perceptions communes de haut niveau ; respectent les droits et intérêts légitimes et légaux de chacun et règlent les différends et les désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ; traitent comme il se doit la question des bateaux de pêche et des pêcheurs dans un esprit d’humanité ; continuent à promouvoir le rôle des mécanismes de négociation sur les affaires maritimes ; promeuvent ensemble l’élaboration d’un Code de conduite substantiel, efficace et efficient en Mer Orientale (COC), conformément au droit international, y compris la CNUDM de 1982.

L’ambassadeur chinois a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations en matière de développement socio-économique, affirmant que la Chine était disposée à travailler avec le Vietnam pour renforcer les échanges stratégiques, consolider la confiance politique et promouvoir une coopération substantielle dans tous les domaines, en particulier en matière de promotion de la coopération économique, commerciale, d'investissement et de tourisme.

Il a suggéré que les deux parties mettent en œuvre efficacement des activités de l'Année des échanges humanistes Chine-Vietnam pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays ; à mieux contrôler et résoudre ensemble les différends en mer, créant un environnement de paix, de stabilité et favorable au développement de chaque pays. - VNA/VI