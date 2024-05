Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside un colloque avec des géants économiques chinois

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi matin, 14 mai, à Hanoi, un colloque avec une délégation de 19 géants économiques chinois de premier plan sur l'économie verte et l'économie numérique.

Photo: VNA

S'adressant à l'événement, le chef du gouvernement vietnamien a hautement appécié les contributions des entreprises chinoises au développement socioéconomique du Vietnam et à la promotion des relations de partenariat et de coopération stratégique et intégrale des deux pays ces dernières années.



Le Parti, l’État du Vietnam considèrent toujours le développement de relations d’amitié avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique extérieure du Vietnam, a-t-il affirmé, soulignant que la communauté d’entreprises chinoise jouait un rôle important pour rendre la coopération Vietnam-Chine plus efficace et plus approfondie et contribuer à faire de la coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, un point culminant et un principal pilier des relations bilatérales.



Selon lui, au cours de la décennie dernière, le commerce bilatéral s'est multiplé par plus de quatre fois, faisant de la Chine le premier marché d’importation du Vietnam. Le pays de l'Asie du Sud-Est est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN,dont les échanges commerciaux bilatéraux en 2023 se sont élevés à près de 172 milliards de dollars. Les investissements chinois au Vietnam ont augmenté de plus de 70 fois, faisant de la Chine le 6e investisseur étranger du Vietnam.



L’année dernière, la coopération bilatérale dans l’investissement a connu une percée. La Chine est devenue l’investisseur ayant eu le plus grand nombre de projets au Vietnam avec 4.418 projets en vigueur cumulant plus de 27,6 milliards de dollars jusqu’en mars 2024.



Le Premier ministre a suggéré aux entreprises chinois de travailler avec des ministères et secteurs vietnamiens et de proposer des initiatives de coopération pour rendre plus efficace et plus approfondie la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.



Dans l'esprit "intérêts harmonieux, risques partagés", le gouvernement s’engage à garantir le secteur d’investissement direct étranger (IDE) comme une partie importante de l’économie vietnamienne, à respecter et à créer de conditions favorables au secteur d’IDE, à garantir des intérêts et droits légitimes des investisseurs ainsi que la stabilité politique, l'ordre social, le maintien de l'indépendance, de la souveraineté et l'intégrité territoriale et la stabilité des politiques économiques en leur faveur, a conclu le Premier ministre. -VNA/VI