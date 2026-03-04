Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion périodique du gouvernement de février. Photo: VNA

Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé mecredi matin, 4 mars, la réunion périodique du gouvernement pour le mois de février. Première réunion après le Nouvel An lunaire, elle s’est tenue en visioconférence avec la participation des représentants des 34 villes et provinces du pays.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la situation mondiale a évolué de manière rapide et imprévisible en février dernier. Il a notamment évoqué les nouvelles politiques douanières des États-Unis et l’extension des conflits militaires au Moyen-Orient, qui perturbent les transports maritimes et aériens mondiaux et exercent une forte pression sur l’offre et les prix du pétrole et du gaz.

Au niveau national, les ministères et les localités appliquent activement les résolutions du 14e Congrès du Parti. Le Premier ministre a noté que la population a célébré le Têt dans une atmosphère joyeuse et sécurisée. Immédiatement après les festivités, l'ensemble du pays s'est mobilisé pour les tâches de développement économique et la préparation des élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Grâce à l’engagement du système politique et de la communauté des entreprises, la situation socio-économique des deux premiers mois de 2026 affiche une tendance positive. Toutefois, l’économie reste confrontée à de nombreuses difficultés : pressions sur la gestion macroéconomique, inflation, taux de change, taux d’intérêt, ainsi que de fortes fluctuations des prix de l’or et de l’argent.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

De plus, les besoins en capitaux pour soutenir l’objectif de croissance à 10 % restent très importants. Certains secteurs de production rencontrent encore des obstacles, et les procédures administratives demeurent parfois lourdes. Le Premier ministre a demandé aux membres du gouvernement de se concentrer sur l'analyse de la conjoncture internationale pour réagir de manière flexible et efficace.

Les délégués doivent examiner les points de blocage et les défis majeurs à lever afin de ne pas être pris de court par les imprévus. Pour le mois de mars et l'ensemble du premier trimestre, le Premier ministre a invité les participants à proposer des solutions concrètes.

Les priorités incluent : identifier les secteurs de rupture pour atteindre une croissance à deux chiffres, accélérer le décaissement des investissements publics et mobiliser les ressources sociales ainsi que promouvoir le développement dans les domaines de la culture, de l'environnement, de la défense et de la diplomatie. -VNA/VI