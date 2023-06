Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses félicitations pour le 2567e anniversaire du Bouddha

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé vendredi 2 juin à la pagode Quan Su, au cœur de Hanoi, présenter ses félicitations pour le 2567e anniversaire du Bouddha, exhortant l’Eglise bouddhique du Vietnam à continuer d’oeuvrer pour un Vietnam puissant, prospère et heureux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec les dignitaires bouddhistes, à la pagode Quan Su, à Hanoi, le 2 juin. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le chef du gouvernement a formulé ses meilleurs vœux aux dignitaires, bonzes et bonzesses, fidèles bouddhistes de l’Eglise bouddhique du Vietnam et a souhaité que le Vesak, qui commémore à la fois la naissance, l’illumination et le nirvana du Bouddha, soit célébré dans la plénitude.

Avec près de deux mille ans d’attachement et d’accompagnement de la nation, le bouddhisme vietnamien a traversé des vicissitudes au fil de l’histoire du pays. Le bouddhisme a profondément imprégné, s’est répandu, s’est mêlé dans la société vietnamienne, et constitue une partie importante de la vie culturelle et spirituelle de du peuple vietnamien, a-t-il fait valoir.

Dans toutes les périodes de l’histoire, le bouddhisme a apporté de dignes contributions à la cause de la construction et de la défense nationales dans l’esprit de "protection du pays, paix du peuple" et sous la devise "Dharma, Nation et socialisme", a affirmé le chef du gouvernement, saluant au passage les activités bouddhistes et les activités sociales de l’Eglise bouddhique du Vietnam au cours des dernières années, y compris sa participation active à la prévention et à la lutte contre le Covid-19 et l’organisation réussie de trois éditions de la Journée du Vesak de l’ONU

.