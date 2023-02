Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour Singapour et le Brunei

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté le 8 février Hanoï pour les visites officielles à Singapour et au Brunei du 8 au 11 février, 2023, à l'invitation de son homologue singapourien Lee Hsien Loong et du sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah.



Il s'agit des premières visites officielles de Pham Minh Chinh dans ces deux pays en tant que Premier ministre du Vietnam, également de la première visite officielle du chef du gouvernement vietnamien à Singapour après 5 ans et au Brunei après 15 ans. Le Premier ministre vietnamien et son épouse effectueront une visite officielle à Singapour du 8 au 10 février et une visite officielle au Brunei les 10 et 11 février.



Les visites du Premier ministre Pham Minh Chinh se déroulent dans un contexte où les relations du Vietnam avec ces deux pays se développaient positivement. Elles contribueront à consolider la confiance politique, à approfondir la coopération multiforme, à développer les relations bilatérales substantielles de plus en plus efficaces, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement. De même, elles permettent de renforcer la coopération et la coordination dans les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment en resserrant la coordination au sein de l'ASEAN et lors des forums et des organisations régionales et internationales.



Les visites contribueront à créer un fort élan et à approfondir le Partenariat stratégique avec Singapour, l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam, et le Partenariat intégral avec Brunei, un partenaire économique potentiel.



En particulier, le Premier ministre rencontrera les communautés vietnamiennes à Singapour et au Brunei. Cette activité continue d'affirmer l'intérêt du Parti et de l'État pour la communauté vietnamienne d'outre-mer, contribuant à la promotion du bloc de grande union et la puissance de toute la nation.