Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour le Sommet du G7 élargi

Le matin du 19 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour aller participer au Sommet du G7 élargi et travailler au Japon du 19 au 21 mai, sur invitation de son homologue japonais, Kishida Fumio.

Il est accompagné, entre autres, par le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, le ministre des Transports, Nguyen Van Thang.

Le Sommet du G7 élargi se tiendra du 20 au 21 mai à Hiroshima, au Japon. Le Vietnam, la République de Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Brésil, les Comores, les Îles Cook et l’Ukraine, et six organisations internationales que sont les Nations Unies, l’Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation de coopération et de développement économiques et la Banque asiatique de Développement, seront présents.

En tant que président du G7 en 2023, le Japon invite le Vietnam à participer au Sommet du G7 élargi. C'est également la troisième fois que le Vietnam participe au Sommet du G7 élargi. Cela montre l'importance accordée par le Japon en particulier et le G7 en général à la position et au rôle du Vietnam dans la région.

Cette année, le Vietnam et le Japon célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. La visite du Premier ministre au Japon contribuera à renforcer la confiance entre les deux pays et à promouvoir les relations bilatérales.-VNA/VI