Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour le 43e Sommet de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté lundi matin, 4 septembre, Hanoï pour le 43e Sommet de l'ASEAN et les réunions connexes qui se dérouleront du 4 au 7 septembre à Jakarta, en Indonésie sur invitation du président indonésien Joko Widodo, président du 43e sommet de l'ASEAN et des réunions connexes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le 43e sommet de l'ASEAN et des réunions connexes marquent le point culminant de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023. Conformément au thème de la présidence «Statut de l'ASEAN : épicentre de la croissance", le Sommet offre aux dirigeants de l'ASEAN l'occasion de discuter et donner les orientations pour renforcer la communauté de l’ASEAN et faire du bloc le point focal de la croissance au milieu des complexités et des changements de la situation mondiale et régionale actuelel.



Le Premier ministre est accompagné du ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan ; le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien ; le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung ; le vice-ministre de la Défense Le Huy Vinh ; le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang ; le vice-président du Bureau gouvernemental Nguyen Xuan Thanh ; le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet ; la vice-ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Thi Bich Ngoc et l'ambassadeur du Vietnam auprès de l'ASEAN Nguyen Hai Bang.

Le Vietnam a officiellement adhéré à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) le 28 juillet 1995. Dans un esprit de responsabilité et de dynamisme, le Vietnam se tient aux côtés des autres pays membres pour apporter des contributions concrètes aux efforts de construction d’une Communauté de l'ASEAN solide et puissante et de développement de la centralité du bloc régional pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région.



Dès son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam a activement encouragé l’admission du Laos, du Myanmar (en 1997) et du Cambodge (en 1999) dans l’Association. Cet effort a contribué à concrétiser l'idée d'une ASEAN comprenant les 10 pays d'Asie du Sud-Est.



Le Vietnam a également apporté de nombreuses contributions importantes dans la définition des objectifs, des orientations de développement et de la formation des décisions majeures de l’ASEAN, dont les efforts pour l’élaboration et l’adoption de nombreux documents importants, tels que la Charte de l’ASEAN, la Vision de l’ASEAN pour 2025...



Le Vietnam a brillamment assumé la présidence de l'ASEAN en 2010 et en 2020 et organisé avec succès de nombreux sommets de l'ASEAN. Il a également accueilli de nombreux forums et conférences de haut niveau de l'ASEAN dans divers domaines. Le pays a également apporté de nombreuses contributions importantes à l’expansion des relations et à la promotion de la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires. À l’initiative du Vietnam, la réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM ) a été créée. Le Vietnam a assumé avec succès le poste de coordinateur des relations entre l’ASEAN et plusieurs partenaires...



La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 43e Sommet de l'ASEAN vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique extérieure du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation, conformément à la Résolution du 13e Congrès national du Parti et à la Directive n° 25 du Secrétariat du Comité central du Parti et à transmettre le message majeur du Parti, de l'État et du gouvernement à l'ASEAN et aux amis internationaux sur un Vietnam d'amitié, de coopération, d'intégration et de participation plus active, proactive et efficace aux processus régionaux.