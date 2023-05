Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour le 42e Sommet de l'ASEAN

Dans la matinée du 9 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour l’Indonésie où il assistera au 42e Sommet de l'ASEAN à l'invitation du président indonésien Joko Widodo, président de l'ASEAN en 2023.

Le 42e Sommet de l'ASEAN se déroule du 9 au 11 mai, avec la participation de dirigeants des pays membres et du secrétaire général de l'ASEAN. Le Premier ministre du Timor Leste est invité à assister à ce Sommet pour la première fois en tant qu'observateur.

Pour l’heure, l'ASEAN fait des efforts pour achever son plan directeur 2025 sur tous les trois piliers et se prépare à la prochaine étape de développement avec l’édification de la Vision de la Communauté de l'ASEAN post-2025. Ces derniers temps, les relations entre l'ASEAN et ses partenaires sont renforcées.

L'ambassadeur indonésien au Vietnam Denny Abdi et le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite). Photo : VNA

Les réunions du 42e Sommet de l'ASEAN se concentreront sur le processus d’édification de la Communauté de l'ASEAN, les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Dans le cadre du Sommet, des séances de dialogue auront lieu entre les dirigeants des pays de l'ASEAN et des représentants de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), des jeunes, du Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN (ABAC) et du groupe de travail d'experts de haut niveau (High Level Task Force-HLTF) sur la Vision de la Communauté de l'ASEAN post-2025.

Selon les prévisions, le 42e Sommet de l'ASEAN permettra d’approuver de nombreux documents importants sur la coopération dans les trois piliers (politique et sécurité, économie, culture et société). –VNA/VI