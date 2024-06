Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour la Chine

Le matin du 24 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation de haut niveau, a quitté Hanoï pour se rendre en Chine où il participera à la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial, organisé à Dailian, province du Liaoning, et effectuera une visite de travail du 24 au 27 juin, à l'invitation du Premier ministre chinois, Li Qiang, et du fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab.

La 15e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (Annual Meeting of the New Champions 2024), ou Forum d'été de Davos 2024, aura lieu du 25 au 27 juin, sur le thème "Les nouvelles frontières de la croissance". Environ 1.600 délégués y sont attendus.

Le Premier ministre vietnamien est l'un des rares chefs de gouvernement invités par le WEF et la Chine, pays hôte, à assister à la réunion pendant deux années consécutives. Cela montre que le WEF et la Chine accordent une grande importance à la position, au rôle et aux contributions du Vietnam à la croissance économique mondiale ainsi qu'à la vision de développement du Vietnam pour l'économie future. Ce sera également une opportunité pour le Vietnam de présenter ses réalisations en matière de développement, sa stabilité macroéconomique, ses priorités et ses orientations en matière de développement.

Durant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne auront des activités bilatérales avec la Chine pour maintenir les échanges stratégiques de haut niveau, renforcer la confiance politiques, concrétiser et mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau et les deux déclarations communes Vietnam-Chine obtenues lors des récentes visites des secrétaires généraux des deux Partis dans les deux pays, promouvoir la coopération substantielle avec de nouveaux progrès, en particulier dans les domaines dont le Vietnam a besoin tels que la connectivité ferroviaire transfrontalière, la coopération économique frontalière, la promotion des exportations agricoles officielles du Vietnam, l’attraction des investissements de haute qualité, la coopération touristique durable et la formation des ressources humaines hautement qualifiées...-VNA/VI