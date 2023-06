Le Premier ministre Pham Minh Chinh lance deux projets routiers importants

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche 25 juin à une cérémonie de mise en chantier des travaux de construction de la rocade n°4 dans la région de la capitale Hanoi et de la première phase de l’autoroute Cao Lanh-An Huu dans la province de Dông Thap.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie. Photo: VNA

La cérémonie s’est déroulée en format hybride reliant les districts périphériques de Hanoi de Hoai Duc, Thanh Oai, Soc Son, Thuong Tin de Hanoi, les provinces septentrionales de Bac Ninh et Hung Yên, et Dông Thap dans le delta du Mékong

La rocade n°4 dans la région de la capitale de Hanoi a une longueur totale de plus de 112 km, dont environ 58,2 km à Hanoi, près de 19,3 km à Hung Yên et quelque 35,3 km à Bac Ninh.

Les travaux représentent un investissement total de plus de 85.000 milliards de dôngs (plus de 3,61 milliards de dollars), dont plus de 28.100 milliards de dôngs financés par le budget de l’État. Il s’agit du premier projet d’importance nationale mis en œuvre sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP) conformément à la Loi sur l’investissement.

Pendant ce temps, l’autoroute Cao Lanh-An Huu, qui est construite avec un investissement public de près de 6.000 milliards de dôngs, a une longueur totale de plus de 27 km traversant les provinces de Dông Thap et Tiên Giang.

S’exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’investissement dans le développement des infrastructures, y compris les infrastructures de transport, est l’une des trois percées stratégiques définies par le Parti et l’État dans le développement socio-économique.