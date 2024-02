Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte d’importants projets de transport dans le Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté mardi 13 février la mise en œuvre du projet de rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville ; le projet d’aéroport international de Long Thành, à Dông Nai ; et le projet d’autoroute Biên Hoa-Vung Tàu.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh serre la main d'un ouvrier sur le chantier du projet de rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le projet de rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville a une longueur totale d’environ 76,34 km traversant quatre provinces et villes : Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Long An et Dông Nai. Doté d’un investissement total est d’environ 75.378 milliards de dôngs, le projet devra être achevé pour l’essentiel en 2025 et mis en service en 2026.



Soulignant l’importance de cet ouvrage, le chef du gouvernement a demandé aux localités et aux unités de poursuivre leurs efforts, en prenant 2024 comme année d’accélération et 2025 comme année de percée pour atteindre l’objectif d’ouvrir l’ensemble de la route à la circulation en 2025 et de la mettre en exploitation en 2026.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses voeux de Têt aux ouvriers sur le chantier de construction de l’aéroport international de Long Thành. Photo: VNA

Sur le chantier de construction de l’aéroport international de Long Thành, à Dông Nai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que c’était le troisième Têt consécutif qu’il était allé inspecter les travaux de ce projet.



Il a salué les efforts consensis à ce projet par les ministères et les branches, en particulier le ministère des Transports, la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) et le Comité du Parti, l’administration et la population de la province de Dông Nai pour ce projet.



Si 2023 est l’année de départ, 2024 doit être celle de percée afin d’accélérer les travaux en 2025 et d’atteindre la ligne d’arrivée en 2026, a-t-il ordonné.



