Le Premier ministre Pham Minh Chinh expose les actualités à Cân Tho

De l’exécution des projets de transport clés à l’approvisionnement en carburants, à la revalorisation des salaires et au règlement de la pénurie de matériel médical, le Premier ministre Pham Minh Chinh a évoqué jeudi 13 octobre plusieurs mesures économiques et sociales lors de sa rencontre avec l’électorat de la ville de Cân Tho (Sud).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre avec l’électorat de Cân Tho. Photo : VNA



L’ambiance était au rendez-vous quand près de 800 cadres et travailleurs médicaux représentant les électeurs des arrondissements de Ninh Kiêu et Cai Rang, du district de Phong Diên, et dignitaires religieux de la ville de Cân Tho ont bravé la pluie au petit matin pour participer à cet événement à la veille de la 4e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature.

De bonnes nouvelles ont été communiquées, notamment dans la prévention et la lutte contre le Covid-19, la relance et le développement, l’adoption par le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement du delta du Mékong en général, de la ville de Cân Tho en particulier.

Le pays a réalisé avec succès de manière assez complète les objectifs et tâches fixés et devrait atteindre et dépasser 14 sur 15 indices du plan annuel prévu, a indiqué le chef du gouvernement, notant des progrès dans le contrôle de l’épidémie, le redressement, la construction d’une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde et efficace.

Il a également souligné la nécessité, durant le reste de l’année, de maintenir la stabilité macroéconomique, de contrôler l’inflation, de gérer les taux d’intérêt et les taux de change, d’assurer la stabilité du système bancaire, d’accélérer le décaissement des investissements publics, le programme de redressement et de développement socio-écomique et trois programmes cibles nationaux.

Le gouvernement a promulgué deux résolutions relatives à la mise en œuvre des ouvrages de transport d’importance nationale, et a créé un comité de pilotage d’Etat pour les ouvrages et projets nationaux de transport clés, a-t-il fait savoir.

Il a fait savoir que le gouvernement a tenu de nombreuses réunions et publié des textes et mis en place des solutions à la pénurie de médicaments, de produits biologiques, notamment le règlement des lacunes dans la passation de marchés publics et la lutte contre les intérêts de groupe.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également donné instruction aux ministères, branches et localités, en premier lieu le ministère de l’Industrie et du Commerce, de s’efforcer d’assurer la stabilité du marché des carburants, des prix et des sources d’approvisionnement en toute circonstance.