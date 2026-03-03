Le Premier ministre Pham Minh Chinh exhorte la modernisation du réseau ferroviaire national

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage des projets ferroviaires d'importance nationale, a présidé ce dimanche 3 mars à Hanoï la septième réunion dudit organe. Cette session de travail s'est tenue en format hybride, en présentiel au siège du gouvernement et en ligne avec les provinces et villes traversées par les projets ferroviaires.

Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné que l’année 2026 marquait le 145e anniversaire de la création du secteur ferroviaire vietnamien, alors que le pays n'a quasiment pas construit de nouvelles lignes, certaines ayant même disparu, et manque d'une industrie ferroviaire nationale suffisamment autonome. Plusieurs lignes de métro urbaines sont d’ores et déjà en cours de construction à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Face à ce constat, le Premier ministre a appelé un changement de mentalité pour atteindre l'autonomie, ainsi que l'uniformisation du système, exhortant le Comité de pilotage à faire preuve d'audace et de responsabilité pour bâtir un système de transport ferroviaire unifié, standardisé et souverain.

Il a souligné que le déploiement des projets ferroviaires répondrait à cinq objectifs fondamentaux : stimuler la croissance du PIB national au-delà de 10% dès 2026, réduire les coûts logistiques pour accroître la compétitivité des produits vietnamiens, décongestionner les centres urbains, ouvrir de nouveaux espaces de développement urbain, de zones industrielles et économiques, et favoriser le développement d'un écosystème sur l’industrie de soutien et l’industrie ferroviaire.

Pour concrétiser cette vision, il a demandé que la mise en œuvre des projets ferroviaires suive les « cinq transformations », à savoir : « la numérisation, la transition verte, l'optimisation de l'efficacité, la gouvernance intelligente et l'harmonisation des intérêts de l'État, du peuple et des entreprises » ; et les « quatre Non » : « ne pas perdre un jour, ne pas retarder une semaine, ne pas manquer d'opportunités en un mois et ne pas rester passif toute l'année ».

Lors de cette réunion, il a ordonné l'accélération immédiate de la mise en œuvre des tâches fixées lors de la 6e réunion du Comité de pilotage, du traitement des dossiers importants notamment le projet ferroviaire Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, le projet de la connexion ferroviaire transfrontalière entre le Vietnam et la Chine et les études de faisabilité de la ligne à grande vitesse Nord-Sud. Les membres du Comité ont également été invités examiner la mise en œuvre des réseaux de métro de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que des axes ferroviaires reliant les zones économiques stratégiques du nord Gia Binh - Ha Long, Lang Son - Hanoï, ainsi que la construction d’un complexe industriel ferroviaire. -VNA/VI