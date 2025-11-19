Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse entament une visite officielle en Algérie

Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb accueille son homologue vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) à l'aéroport international Houari-Boumediene. Photo: VNA

Après avoir achevé avec succès sa visite officielle au Koweït, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et de la délégation de haut niveau du Vietnam, est arrivé à l'aéroport international Houari-Boumediene à Alger à 17h15 (heure locale) le 18 novembre, entamant ainsi une visite officielle en Algérie du 18 au 20 novembre, à l'invitation de son homologue algérien Sifi Ghrieb.

Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre vietnamien en Algérie depuis dix ans. Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb a accueilli son homologue vietnamien, lui offrir des fleurs ainsi qu'à son épouse et à la délégation vietnamienne. Une cérémonie d'accueil officielle a ensuite été organisée directement à l'aéroport Houari-Boumediene.

Bien que géographiquement éloignés, le Vietnam et l'Algérie entretiennent des liens historiques profonds, forgés notamment au cours de leur lutte pour l'indépendance nationale. Plus de 60 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, l'amitié traditionnelle entre les deux pays n'a cessé de se consolider et de se développer dans de nombreux domaines.

Le personnel de l'ambassade et la communauté vietnamienne en Algérie accueillent le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb. Photo: VNA

Les relations politiques et diplomatiques se caractérisent par une grande confiance, renforcée par des échanges réguliers de délégations de haut niveau. L'Algérie est aujourd'hui l'un des partenaires commerciaux importants du Vietnam en Afrique. Dans le domaine de l'investissement, le projet de coopération pétrolière entre les grandes entreprises des deux pays constitue un exemple marquant.

La coopération en matière de défense et de sécurité est régulièrement maintenue. Les échanges dans la culture et le sport sont également renforcés. En Algérie, plusieurs centaines de clubs d'arts martiaux vietnamiens rassemblent des dizaines de milliers de pratiquants dans de nombreuses provinces et villes. La communauté vietnamienne en Algérie compte environ 2 000 personnes.

Malgré un potentiel de coopération encore très vaste — chaque pays pouvant servir de porte d'entrée vers de nouveaux marchés régionaux — les échanges, notamment dans le commerce et l'investissement, restent en deçà des capacités. Plusieurs secteurs présentent pourtant des opportunités complémentaires, tels que l'énergie, le pétrole et le gaz, l'agriculture, l'exploitation minière, la transformation alimentaire ou encore les industries manufacturières.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie revêt une importance particulière. Elle devrait permettre de porter les relations bilatérales à une nouvelle étape, ouvrant une ère de coopération plus profonde et dynamique. Elle est également appelée à renforcer la confiance politique, à impulser de nouveaux moteurs à la coopération économique, commerciale et d'investissement, et à promouvoir les échanges entre les peuples des deux pays dans la nouvelle phase de développement. -VNA