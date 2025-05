Le Premier ministre Pham Minh Chinh entame ses activités au 46e sommet de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Timor-Leste ont assisté à la séance d'ouverture, lançant les activités dans le cadre du 46e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes qui se tiennent à Kuala Lumpur, en Malaisie.

La haute délégation vietnamienne participe à ces sommets avec un message cohérent : être proactive, responsable et prête à contribuer davantage au travail commun de l’ASEAN. Le Vietnam espère travailler avec les pays membres pour définir des orientations stratégiques et des mesures spécifiques afin de consolider davantage les fondements de la coopération régionale, tout en élevant la position de la Communauté de l’ASEAN dans la période à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (5e à gauche) et les dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et du Timor-Leste à la séance d'ouverture. Photo : VNA

Le 46e Sommet de l’ASEAN et les sommets connexes sur le thème « Inclusivité et durabilité » se déroulent les 26 et 27 mai en Malaisie, avec la participation des dirigeants des pays de l’ASEAN, du Timor-Leste, des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de la Chine.

Ces événements revêtent une grande importance car elles offrent aux dirigeants l’occasion d’échanger, d’évaluer et de convenir d’orientations stratégiques pour renforcer la coopération, maintenir l’élan dans la construction de la Communauté de l’ASEAN, améliorer la capacité de réponse et d’adaptation et coordonner les actions, contribuant ainsi à assurer la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité.

La session plénière du 46e Sommet de l'ASEAN. Photo : VNA

Selon les prévisions, le 26 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera aux événements suivants : session plénière du 46e Sommet de l'ASEAN, session restreinte du 46e Sommet de l'ASEAN, Dialogue avec les représentants de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), Dialogue avec les représentants de la jeunesse de l'ASEAN, Dialogue avec les représentants du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN (ASEAN BAC) et d’autres activités bilatérales et multilatérales importantes. -VNA/VI