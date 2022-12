Le Premier ministre Pham Minh Chinh entame sa visite officielle aux Pays-Bas

À 17h00, le 10 décembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à l'aéroport international de Schiphol, dans la ville d'Amsterdam, pour entamer une visite officielle aux Pays-Bas à l'invitation du Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Aux Pays-Bas, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura des entretiens et des rencontres avec des dirigeants néerlandais, dont la reine, le Premier ministre, les dirigeants de l’organe législatif. Il recevra les maires de grandes villes des Pays-Bas, visitera de grands établissements économiques, assistera au Forum d'affaires Vietnam - Pays-Bas et à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays. Il rencontrera aussi la communauté vietnamienne dans ce pays.

Au cours des dernières années, les relations entre le Vietnam et les Pays-Bas se sont fortement développées dans de nombreux domaines, notamment l'investissement, le commerce, l'agriculture et la réponse au changement climatique. Les Pays-Bas sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Europe et le plus grand investisseur de l'Union européenne au Vietnam. Le commerce bilatéral en 2021 a atteint 8,37 milliards de dollars, en hausse de près de 10% sur un an. Durant neuf premiers mois de 2022, le commerce bilatéral a atteint 8,2 milliards de dollars, en hausse de 36 % en variation annuelle.

Concernant les investissements, les Pays-Bas opèrent 380 projets au Vietnam avec un capital total de 13,5 milliards de dollars. Dans le cadre du Partenariat stratégique sur le changement climatique et l'agriculture durable, les deux parties ont mis en œuvre de nombreux programmes et projets de coopération. Au cours des deux dernières années, le Vietnam a également reçu le soutien des Pays-Bas avec un million de doses de vaccin anti-COVID-19, des équipements médicaux d'une valeur totale de 43 milliards de dongs (1,8 million de dollars).